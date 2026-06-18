9 mẹo vặt nhà bếp cực đỉnh giúp chị em giải phóng sức lao động

Làm sạch dầu mỡ cứng đầu bám dính trên chén đĩa, xoong chảo

Đối với xoong, chảo, nồi hoặc hộp đựng thức ăn bằng nhựa bị bám dính dầu mỡ cứng đầu, các mẹ chỉ cần ngâm khoảng 10 phút trong nước nóng có ít muối rồi rửa sạch bằng nước rửa chén. Cách này không những làm sạch hoàn toàn vết dầu mỡ cứng đầu mà còn giúp khử mùi thức ăn hiệu quả.

Đối với chén, đĩa nhựa bị bám dính dầu mỡ, mẹ hãy ngâm qua nước nóng rồi rửa sạch bằng nước rửa chén, sau đó tráng lại lần nữa bằng nước nóng. Mẹo vặt nhà bếp này vừa giúp làm sạch chén đĩa, vừa giúp chúng khô nhanh và không bị ẩm mốc.

Nhổ lông vịt sạch sẽ một cách dễ dàng

Một trong những mẹo vặt nhà bếp cực kỳ hữu dụng dành cho chị em giúp vặt lông vịt một cách dễ dàng. Sau khi cắt tiết xong hãy nhúng vịt vào nồi nước lạnh và sử dụng giấm hoặc rượu trắng chà sát lên thân vịt rồi mới nhúng vào nồi nước sôi.

Sau khi cắt tiết xong hãy nhúng vịt vào nồi nước lạnh và sử dụng giấm hoặc rượu trắng chà sát lên thân vịt rồi mới nhúng vào nồi nước sôi.

Tiếp tục vớt vịt ra rồi dùng tay miết sát da xuôi theo chiều lông mọc sẽ loại bỏ hết 90% lông vịt, chỉ còn lại một ít lông tơ. Tiếp tục cho vịt lại vào nồi nước ấm rồi nhổ phần lông tơ là đã có thể làm sạch lông vịt hoàn toàn một cách dễ dàng.

Khử mùi hôi của hành tỏi bám dính trên tay

Hầu như chị em nào cũng lo ngại mùi hành tỏi ám lên tay sau khi nấu ăn xong. Lúc này, chị em chỉ cần sử dụng một ít muối hoặc chanh chà sát vào tay thật kỹ trong khoảng 2 – 4 phút rồi rửa lại bằng nước là được.

Ngoài ra, chị em cũng có thể sử dụng bã cà phê chà lên tay rồi rửa sạch lại bằng nước. Cách này không chỉ giúp loại bỏ mùi hành tỏi bám dính trên tay mà còn giúp da tay trở nên trắng mịn và mềm mại hơn.

Rã đông thịt siêu nhanh mà không làm mất chất

Rã đông thịt khẩn cấp bằng lò vi sóng ở nhiệt độ thấp được nhiều chị em áp dụng. Tuy nhiên, cách này thường khiến cho miếng thịt bị tái và mất đi một số dưỡng chất. Do đó, chị em hãy áp dụng ngay mẹo vặt nhà bếp sau đây để rã đông thịt nhanh mà không mất chất.

Sử dụng một ít giấm ăn thoa đều lên miếng thịt rồi chờ đợi khoảng vài phút để rã đông.

Sử dụng một ít giấm ăn thoa đều lên miếng thịt rồi chờ đợi khoảng vài phút. Giấm có khả năng làm giảm nhiệt độ đóng băng nên có thể khiến đá trên thịt tan nhanh hơn và miếng thịt sẽ được rã đông ngay lập tức.

Bóc tỏi siêu nhanh

Bóc tỏi là công việc không phải chị em nào cũng thích làm. Việc bóc vỏ từng tép tỏi nhỏ rồi mang đi băm hoặc giã nhuyễn khá tốn thời gian và công sức.

Thay vào đó, chị em hãy cho các tép tỏi vào bát nước ấm khoảng 10 giây rồi dùng dao đập nhẹ là vỏ tỏi sẽ bong ra dễ dàng và chị em chỉ cần loại bỏ chúng là xong.

Khử mùi hôi nhà bếp đơn giản

Mùi hôi trong nhà bếp là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là đối với những căn bếp kém thông thoáng. Để khắc phục điều này, các chị em hãy áp dụng ngay mẹo vặt nhà bếp sau đây nhé:

Cho bã cà phê vào một chiếc túi vải rồi buộc phần đầu túi lại. Kế đến, chị em hãy treo túi bã cà phê trong nhà bếp gần khu vực nấu ăn, cách này không những loại bỏ được mùi hôi mà còn giúp căn bếp luôn tỏa ra mùi hương dễ chịu.

Đánh bóng nồi, xoong bằng đồng

Đổ một ít sốt cà chua lên miếng vải và chà lên nồi, xoong bằng đồng rồi rửa lại bằng nước ấm. Cách đơn giản này sẽ giúp cho những chiếc xoong, nồi đồng của chị em trở nên sáng bóng như mới.

Đổ một ít sốt cà chua lên miếng vải và chà lên nồi, xoong bằng đồng rồi rửa lại bằng nước ấm. Cách đơn giản này sẽ giúp cho những chiếc xoong, nồi đồng của chị em trở nên sáng bóng như mới.

Hâm nóng đồ ăn mà không lo bị khô

Đặt thức ăn đều xung quanh đĩa rồi đặt 1 chén nước nhỏ vào giữa. Tiếp tục đặt đĩa thức ăn vào lò vi sóng rồi quay. Điều này sẽ giúp món ăn được hâm nóng đều, giữ được được hương vị ban đầu và không bị khô.

Bên cạnh đó, chị em cũng có thể đặt nguyên đĩa thức ăn kèm 1 chén nước nhỏ vào lò vi sóng rồi quay ở nhiệt độ thấp cũng giúp thức ăn nóng đều mà không lo bị khô.

Giúp chén đĩa, cốc sử dụng lâu ngày sáng bóng như mới

Chén đĩa, ly cốc thủy tinh sử dụng lâu ngày bị ố vàng và không còn sáng bóng nữa. Đặc biệt là những chiếc cốc được sử dụng để uống trà hoặc cà phê.

Lúc này, chị em hãy rửa chén đĩa, ly cốc bằng hỗn hợp nước rửa chén và chanh sẽ giúp vết bẩn lâu ngày biến mất, đồng thời các vật dụng này sẽ luôn sạch đẹp và sáng bóng.