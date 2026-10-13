Nam thanh niên bị cán cây cọ toilet mắc trong hậu môn

Trước đó, nam bệnh nhân N.V.A. (tên người bệnh đã được thay đổi) đến Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang (tỉnh Đồng Tháp) khi có dị vật kẹt ở vùng hậu môn, trực tràng. Các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và hội chẩn khẩn cấp.

Dị vật được xác định là phần cán cây cọ toilet, phần có móc treo. Dị vật mắc kẹt từ hậu môn tiến sâu vào trực tràng, với chiều dài lên đến khoảng 15cm.

Phần cán cây cọ toilet dài khoảng 15cm mắc kẹt sâu trong vùng trực tràng, hậu môn của nam bệnh nhân.

Các bác sĩ đã tiến hành gây mê lấy thành công dị vật ra khỏi người bệnh nhân.

Sau thủ thuật, anh A. được giữ lại bệnh viện theo dõi, sức khỏe đã hoàn toàn ổn định và được cho xuất viện.

Bác sĩ Lê Thị Sơn - Khoa Ngoại Tổng quát (Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang) cảnh báo, mọi người tuyệt đối không đưa các vật dụng sắc nhọn, vật lạ vào hậu môn. Việc làm này tiềm ẩn nguy cơ rất cao gây tổn thương, rách chảy máu hoặc khiến dị vật kẹt cứng bên trong.

“Các cơ vùng hậu môn có cấu tạo và khả năng co thắt, nên có thể khiến việc lấy dị vật ra ngoài trở nên vô cùng khó khăn một khi chúng đã trượt sâu vào trong và mắc lại”, bác sĩ Sơn nhấn mạnh.

Trong trường hợp không may xảy ra sự cố như trên cần bình tĩnh, không nên cố dùng tay lôi kéo, vặn xoay hoặc tự tìm cách lấy ra bằng các dụng cụ tự chế. Những thao tác thiếu chuyên môn này có thể làm tổn thương nghiêm trọng niêm mạc hậu môn, trực tràng, thậm chí đâm thủng ruột gây biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Trường hợp này cần tới bệnh viện để được hỗ trợ.