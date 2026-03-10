Nam sinh nhét chiếc chày 18 cm vào hậu môn

Ngày 10/3, bác sĩ Bùi Thanh Hải, Khoa Ngoại tiêu hóa, cho biết ê kíp đã hoàn thành ca can thiệp gắp dị vật qua đường tự nhiên kéo dài 45 phút. Hiện sức khỏe thiếu niên ổn định, bác sĩ ghi nhận niêm mạc trực tràng chỉ xước nhẹ, chức năng tiêu hóa dần hồi phục và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Hình ảnh chụp chiếu phát hiện dị vật trong trực tràng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, nam sinh nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội vùng hạ vị. Bác sĩ thăm khám, phát hiện một dị vật lớn đã trôi sâu vào trực tràng, chèn ép các cơ quan vùng chậu. Hiện chưa rõ lý do và bối cảnh nam sinh hành động như trên.

Thử thách lớn nhất đối với ê kíp phẫu thuật là chiếc chày quá to so với giới hạn cực đại của cơ thắt hậu môn ở độ tuổi thiếu niên. Kích thước lớn cùng khối lượng nặng tạo ra "hiệu ứng chân không", khiến thành ruột hút chặt lấy bề mặt dị vật. Nếu bác sĩ chỉ dùng lực kéo thuần túy, nguy cơ rách tầng sinh môn hoặc vỡ trực tràng rất cao.

Để phá vỡ áp lực này, các bác sĩ thống nhất phương án xử trí cẩn trọng, phối hợp nhịp nhàng từng thao tác kỹ thuật. Một người giữ cố định, người kia khéo léo lách dụng cụ bơm không khí vào phía sau dị vật. Kỹ thuật này triệt tiêu hoàn toàn lực hút, giúp kíp mổ rút chiếc chày ra ngoài an toàn, bảo tồn nguyên vẹn chức năng cơ vòng hậu môn cho bệnh nhi.

Dị vật sau khi được lấy ra. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Hải đánh giá trẻ ở độ tuổi dậy thì thường tò mò khám phá cơ thể nhưng lại thiếu kiến thức an toàn. Hành vi nhét vật lạ vào hậu môn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, dễ gây thủng ruột, viêm phúc mạc hoặc tổn thương vĩnh viễn cơ thắt dẫn đến đại tiện không tự chủ. Chuyên gia khuyên phụ huynh quan tâm, chia sẻ và giáo dục giới tính kịp thời cho con. Khi xảy ra sự cố, gia đình cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa, tuyệt đối không tự móc dị vật tại nhà.