Phẫu thuật u gan hơn to 20cm ở bệnh nhân 76 tuổi

Ông N.V.(76 tuổi, Ninh Bình) phát hiện khối u gan 20cm từ khoảng 4 năm trước nhưng chưa được điều trị. Ông V nhập viện sau khi xuất hiện sốt kéo dài 7 ngày.

Tại Trung tâm Phẫu thuật Gan mật – Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, kết quả chụp cộng hưởng từ ghi nhận khối u tại gan phải có kích thước khoảng 20cm, bên trong có các vùng hoại tử và dấu hiệu xuất huyết. Khối u chiếm một phần đáng kể thể tích gan phải, gây nhiều khó khăn cho việc đánh giá và lựa chọn phương án điều trị.

Ngoài ra, xét nghiệm PIVKA-II – một dấu ấn sinh học hỗ trợ chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan – tăng rất cao, đạt 6.565, trong khi ngưỡng tham chiếu thường dùng là 40 mAU/mL. Kết quả này cùng với đặc điểm hình ảnh khối u làm tăng nghi ngờ tổn thương ác tính tại gan. Các bác sĩ chẩn đoán trước phẫu thuật người bệnh mắc ung thư biểu mô tế bào gan phải, kèm huyết khối tĩnh mạch chi dưới.

Đáng chú ý, ông T. có tiền sử mắc nhiều bệnh lý và từng trải qua nhiều cuộc phẫu thuật như sỏi ống mật chủ, tuyến giáp, phì đại tuyến tiền liệt và thoát vị bẹn, hiện đang sử dụng thuốc chống đông.

BSCKII. Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật – Tiêu hóa, cho biết, đây là trường hợp phẫu thuật đặc biệt phức tạp do người bệnh tuổi cao, khối u gan kích thước rất lớn, bên trong có hoại tử và dấu hiệu xuất huyết, đồng thời mắc nhiều bệnh lý phối hợp và đang sử dụng thuốc chống đông.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, chức năng gan, đặc điểm khối u và các yếu tố nguy cơ, các bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Gan mật – Tiêu hóa quyết định tiến hành cắt gan phải và hạ phân thùy I nhằm loại bỏ khối u.

Đây là một phẫu thuật gan lớn, đòi hỏi sự chính xác cao trong quá trình phẫu tích và kiểm soát hệ thống mạch máu, đường mật cũng như diện cắt gan. Đặc biệt, hạ phân thùy I nằm ở vị trí sâu, tiếp giáp với tĩnh mạch chủ dưới và nhiều cấu trúc mạch máu quan trọng, khiến việc tiếp cận, phẫu tích và kiểm soát chảy máu càng trở nên phức tạp.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công. Sau mổ, người bệnh được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu, tình trạng sức khỏe ổn định, đủ điều kiện xuất viện.

Người bệnh không nên trì hoãn thăm khám và điều trị khi phát hiện khối bất thường tại gan. Ảnh BVCC

Cũng theo BSCKII. Nguyễn Trường Giang, việc trì hoãn thăm khám và điều trị khi phát hiện khối bất thường tại gan có thể khiến tổn thương tiếp tục phát triển, làm thu hẹp cơ hội lựa chọn phương pháp điều trị. Khi khối u phát triển lớn, nguy cơ xâm lấn mạch máu, xuất huyết hoặc vỡ u có thể gia tăng, đồng thời việc điều trị cũng trở nên phức tạp hơn. Ung thư gan giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng. Người bệnh có thể vẫn sinh hoạt bình thường dù tổn thương đã hình thành và phát triển. Vì vậy, không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi khám.

Triệu chứng của ung thư biểu mô tế bào gan

Ở giai đoạn đầu của ung thư biểu mô tế bào gan, bệnh nhân thường không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển, các triệu chứng sẽ bắt đầu xuất hiện, bao gồm một hoặc nhiều dấu hiệu sau:

- Đau ở vùng thượng vị và hạ sườn phải.

- Cảm giác có khối u hoặc tức nặng ở vùng thượng vị

- Đầy bụng hoặc chướng bụng

- Mất cảm giác ngon miệng và thèm ăn

- Giảm cân

- Cảm thấy yếu hoặc mệt mỏi liên tục

- Buồn nôn và nôn mửa

- Da và mắt bị vàng

- Nhu động ruột yếu, phân và nước tiểu sẫm màu

- Sốt.

Ung thư biểu mô tế bào gan có nguy hiểm không?

Ung thư biểu mô tế bào gan là căn bệnh vô cùng nguy hiểm vì làm giảm tuổi thọ và có nguy cơ gây tử vong. Đáng lo ngại hơn, giai đoạn đầu của bệnh thường không xuất hiện triệu chứng rõ ràng, khiến việc phát hiện và điều trị kịp thời trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, nếu phát hiện và điều trị sớm, người bệnh có khả năng kéo dài tuổi thọ cao hơn so với điều trị ung thư biểu mô tế bào gan ở giai đoạn cuối.