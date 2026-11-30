1. Trà xanh giúp giảm viêm, giảm đau khớp

Trà xanh (Camellia sinensis) không chỉ là thức uống phổ biến mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt trong việc hỗ trợ giảm đau khớp. Thành phần dược lý quan trọng nhất trong lá trà xanh là các hợp chất polyphenol thuộc nhóm catechin, trong đó epigallocatechin-3-gallate (EGCG) đóng vai trò chủ chốt, bên cạnh pyrogallol và acid gallic.

Một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đăng trên tạp chí Clinical Nutrition do Tiến sĩ Mohammad Hashem Hashempur và cộng sự thực hiện ở bệnh nhân thoái hóa khớp gối cho thấy: Bổ sung chiết xuất trà xanh 1.500 mg/ngày, phối hợp với diclofenac 100 mg/ngày trong 4 tuần, giúp cải thiện triệu chứng tốt hơn so với chỉ dùng diclofenac. Nhóm phối hợp có mức giảm đau theo thang VAS, giảm tổng điểm WOMAC và cải thiện chức năng vận động rõ hơn; các khác biệt đều có ý nghĩa thống kê (lần lượt p = 0,038; p = 0,006 và p = 0,004).

Về cơ chế, EGCG – hợp chất polyphenol chính trong trà xanh – được nghiên cứu về khả năng điều hòa các chất trung gian gây viêm như IL-1β, TNF-α và ức chế một số enzym tham gia phân hủy sụn khớp như MMP-1, MMP-13. Hoạt tính chống oxy hóa của EGCG cũng có thể góp phần hạn chế tổn thương tế bào sụn. Những phát hiện này góp phần làm rõ tiềm năng của trà xanh trong hỗ trợ kiểm soát viêm và bảo vệ sụn khớp. Các nghiên cứu tiếp theo sẽ giúp xác định rõ hơn hiệu quả và khả năng ứng dụng của trà xanh trong hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp.

Một số loại trà và nước uống từ thảo dược chứa các hợp chất chống oxy hóa, kháng viêm tiềm năng, góp phần hỗ trợ giảm đau khớp. Ảnh AI.

2. Nước ép anh đào chua giảm đau khớp

Anh đào chua (Prunus cerasus, đặc biệt là giống Montmorency) là nguồn cung cấp dồi dào các polyphenol, flavonoid có khả năng ức chế enzym cyclo-oxygenase (COX) và hàm lượng anthocyanin đậm đặc (đặc biệt là cyanidin-3-glucoside).

Nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng giả dược do Tiến sĩ Kerry S. Kuehl và cộng sự tại Đại học Khoa học & Sức khỏe Oregon (OHSU, Hoa Kỳ) thực hiện trên bệnh nhân nữ bị thoái hóa khớp viêm cho thấy hiệu quả giảm viêm sinh hóa rõ rệt. Trong một nghiên cứu, người tham gia uống 2 chai nước ép anh đào chua mỗi ngày (mỗi chai khoảng 310 ml, tương đương 50–60 quả anh đào) cung cấp ít nhất 600 mg hợp chất phenolic và 40 mg anthocyanin, liên tục trong 21 ngày.

Kết quả cho thấy nhóm sử dụng nước ép anh đào chua giảm đáng kể nồng độ protein phản ứng C (CRP) trong máu so với ban đầu (p < 0,05). CRP là chỉ dấu phản ánh tình trạng viêm trong cơ thể. Một số hợp chất trong anh đào chua, đặc biệt là anthocyanin, được nghiên cứu về khả năng điều hòa các enzym COX-1, COX-2 và phản ứng viêm. Những tác động này gợi mở tiềm năng hỗ trợ giảm viêm, đau nhức, trong đó có các triệu chứng liên quan đến bệnh lý khớp. Cần thêm nghiên cứu để làm rõ hiệu quả và mức độ an toàn khi sử dụng lâu dài.

3. Trà nghệ/nước tinh bột nghệ (curcumin)

Nghệ (Curcuma longa) chứa hoạt chất sinh học quan trọng nhất là curcumin – polyphenol kỵ nước thuộc nhóm curcuminoid (gồm curcumin, demethoxycurcumin và bisdemethoxycurcumin).

Tổng quan 17 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên với hơn 1.750 bệnh nhân thoái hóa khớp (Shokri-Mashhadi và cộng sự, 2021) cho thấy curcumin đường uống giúp cải thiện mức độ đau và chức năng khớp sau ít nhất 4 tuần. Một số nghiên cứu ghi nhận hiệu quả giảm đau tương đương ibuprofen hoặc diclofenac, đồng thời ít gây khó chịu đường tiêu hóa hơn.

Về cơ chế, curcumin có tác dụng chống oxy hóa và điều hòa phản ứng viêm thông qua ảnh hưởng đến SOD, ROS và yếu tố NF-κB. Các dạng bào chế tăng hấp thu như nanocurcumin và phức hợp lipid Meriva được nghiên cứu nhằm cải thiện sinh khả dụng, hỗ trợ giảm đau và cứng khớp.

4. Trà gừng

Gừng (Zingiber officinale) là gia vị quen thuộc, chứa nhiều hợp chất sinh học có hoạt tính chống oxy hóa và kháng viêm, nổi bật là 6-gingerol, shogaol và zingerone. Một số nghiên cứu lâm sàng và tiền lâm sàng đã ghi nhận tiềm năng của các hợp chất này trong hỗ trợ kiểm soát phản ứng viêm.

Theo tài liệu hướng dẫn dinh dưỡng của UCSF Osher Center dành cho người mắc bệnh cơ xương khớp, 6-gingerol có khả năng ức chế sự giải phóng một số chất trung gian gây viêm từ bạch cầu trung tính (neutrophils) – tế bào miễn dịch tham gia vào phản ứng viêm tại mô, trong đó có màng hoạt dịch. Nhờ đặc tính này, gừng được quan tâm nghiên cứu về khả năng hỗ trợ giảm viêm và đau nhức khớp.

Nhờ đặc tính kháng viêm, trà gừng ấm có thể góp phần làm dịu cảm giác đau nhức, khó chịu và cứng khớp. Những tác động này cho thấy tiềm năng của gừng trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe xương khớp. Các nghiên cứu tiếp theo sẽ giúp làm rõ hơn hiệu quả và khả năng ứng dụng của gừng trong cải thiện triệu chứng ở người bệnh.

5. Trà/thuốc sắc thiên niên kiện

Thiên niên kiện (Homalomena occulta, tên gọi cổ là sơn phục hay ráy xước) là cây thuốc Nam quý có trữ lượng lớn tại Việt Nam. Các tài liệu y văn cổ như Nam dược thần hiệu của Thiền sư Tuệ Tĩnh và nghiên cứu của Viện Dược liệu ghi nhận Thiên niên kiện có vị đắng cay, tính ấm, quy vào 2 kinh Can và Thận, có tác dụng trừ phong thấp, mạnh gân xương, chữa co quắp, tê bại và đau nhức xương khớp.

Nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 1 về chế phẩm thảo dược Su Tong (gồm 40% Thiên niên kiện, 30% Cốt toái bổ và 30% Bạch chỉ) do ThS. Đỗ Tân Khoa và cộng sự thực hiện tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, công bố trên Tạp chí Y học TP.HCM năm 2015, ghi nhận chế phẩm có khả năng dung nạp tốt trong phạm vi nghiên cứu, chưa phát hiện ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến gan, thận và đường huyết. Các nghiên cứu cũng ghi nhận tiềm năng kháng viêm, giảm đau và hỗ trợ cải thiện chỉ số acid uric máu của chế phẩm.

Trong dân gian và y học cổ truyền, Thiên niên kiện thường được dùng dưới dạng thuốc sắc, với liều lượng và cách phối hợp tùy bài thuốc. Vị thuốc này có thể kết hợp với hy thiêm, mộc qua, ngưu tất, kê huyết đằng trong các bài thuốc hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, co cứng gân cơ. Hiệu quả sử dụng phụ thuộc vào thể bệnh, cách phối hợp và chỉ định của thầy thuốc.

Nhìn chung, các đồ uống từ thảo dược kể trên có thể bổ sung vào chế độ dinh dưỡng như một hướng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe xương khớp. Những kết quả nghiên cứu về hoạt tính chống oxy hóa, kháng viêm góp phần làm rõ tiềm năng của các thảo dược này. Các nghiên cứu tiếp theo sẽ giúp xác định rõ hơn hiệu quả và khả năng ứng dụng trên người bệnh, đồng thời làm rõ tính an toàn khi sử dụng lâu dài.

Lưu ý cho người bệnh: - Tham khảo ý kiến bác sĩ: Đặc biệt khi đang sử dụng thuốc chống đông máu hoặc có bệnh lý nền nghiêm trọng. - Lựa chọn nguyên liệu chuẩn: Sử dụng trà, tinh bột nghệ hoặc dược liệu chuẩn hóa, không chứa chất bảo quản hay đường hóa học. - Kết hợp lối sống lành mạnh: Duy trì chế độ vận động phù hợp (đi bộ, tai chi, tập phục hồi chức năng) và kiểm soát cân nặng hợp lý để giảm bớt áp lực cơ học lên các khớp chịu lực.

Bài viết mang tính chất tham khảo!