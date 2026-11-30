Rụng tóc có nhiều nguyên nhân như di truyền, thay đổi nội tiết, bệnh lý tự miễn, căng thẳng, tác dụng phụ của thuốc hoặc thiếu hụt dinh dưỡng. Tùy nguyên nhân, người bệnh có thể được điều trị bằng thuốc, liệu pháp ánh sáng hoặc các phương pháp chuyên khoa khác.

Bên cạnh điều trị, chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất cũng góp phần duy trì sức khỏe của tóc và nang tóc. Các nhóm protein, vitamin và các acid béo thiết yếu đều cần thiết cho sức khỏe của da và tóc. Ngược lại, chế độ ăn mất cân đối, thường xuyên sử dụng thực phẩm ít giá trị dinh dưỡng có thể khiến cơ thể không được cung cấp đủ những dưỡng chất cần thiết.

1. Những thực phẩm người đang bị rụng tóc nên hạn chế

1.1. Thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ: Thực phẩm chiên rán thường chứa nhiều năng lượng, đặc biệt khi sử dụng nhiều dầu hoặc được chế biến bằng dầu chiên đi chiên lại. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều thực phẩm chiên, chất béo không có lợi có thể liên quan đến tình trạng viêm và rối loạn chuyển hóa. Viêm kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể, trong đó có hoạt động của nang tóc. Một số món ăn thuộc nhóm này gồm:

- Khoai tây chiên.

- Hành tây chiên giòn.

- Gà rán.

- Phô mai tẩm bột chiên.

- Bánh rán, bánh donut.

- Cá tẩm bột chiên.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn, nên hạn chế tần suất ăn và ưu tiên các phương pháp chế biến như hấp, luộc, nướng hoặc áp chảo với lượng dầu vừa phải. Nồi chiên không dầu cũng có thể giúp giảm lượng dầu sử dụng trong quá trình chế biến.

Người đang bị rụng tóc nên hạn chế các thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ. Ảnh minh họa AI.

1.2. Đồ ăn và thức uống nhiều đường: Ăn quá nhiều đường bổ sung có thể làm tăng lượng năng lượng nạp vào, ảnh hưởng đến kiểm soát đường huyết và sức khỏe chuyển hóa. Một số nghiên cứu quan sát ghi nhận mối liên hệ giữa việc thường xuyên uống đồ uống có đường với nguy cơ rụng tóc cao hơn.

Các nhà nghiên cứu cho rằng tình trạng đường huyết và những thay đổi chuyển hóa liên quan có thể là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến nang tóc. Tuy nhiên, mối liên hệ này chưa chứng minh đường trực tiếp gây rụng tóc và cần thêm nghiên cứu để xác định cơ chế.

Những thực phẩm nên hạn chế gồm:

- Kẹo, chocolate nhiều đường.

- Bánh quy, bánh ngọt.

- Kem và các món tráng miệng nhiều đường.

- Nước ngọt có gas.

- Trà sữa và các loại đồ uống pha nhiều siro.

Thỉnh thoảng thưởng thức một món ngọt không phải là vấn đề đáng lo ngại. Điều quan trọng là không để thực phẩm nhiều đường chiếm tỷ lệ lớn trong khẩu phần hằng ngày; có thể thay đồ uống có đường bằng nước lọc, trà không đường; chọn trái cây tươi thay cho bánh kẹo khi muốn ăn nhẹ.

1.3. Thực phẩm siêu chế biến: Thực phẩm siêu chế biến thường được sản xuất công nghiệp với nhiều thành phần như chất tạo màu, chất nhũ hóa, chất ổn định, hương liệu và các phụ gia khác. Một số sản phẩm còn chứa nhiều muối, đường bổ sung và chất béo bão hòa.

Nếu thường xuyên sử dụng nhóm thực phẩm này thay cho các món ăn giàu dinh dưỡng, khẩu phần có thể thiếu protein, vitamin và khoáng chất cần thiết cho quá trình phát triển của tóc. Chẳng hạn, protein cung cấp các acid amin để cơ thể tổng hợp keratin – thành phần cấu tạo chủ yếu của sợi tóc. Sắt, kẽm và một số vitamin cũng tham gia vào các quá trình sinh học liên quan đến hoạt động của nang tóc.

Một số thực phẩm siêu chế biến thường gặp gồm:

- Khoai tây chiên đóng gói.

- Nước ngọt và đồ uống có đường.

- Mì ăn liền, súp ăn liền.

- Ngũ cốc ăn sáng nhiều đường.

- Các bữa ăn chế biến sẵn, đóng gói đông lạnh.

Không phải tất cả thực phẩm đóng gói đều có hại hoặc cần tránh tuyệt đối. Bạn nên đọc nhãn thành phần, chú ý lượng đường, muối và chất béo bão hòa, đồng thời ưu tiên thực phẩm tươi hoặc ít chế biến như rau củ, trái cây, cá, trứng, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt.

1.4. Thịt chế biến sẵn: Thịt chế biến sẵn là nhóm thực phẩm được xử lý bằng các phương pháp như ướp muối, hun khói, lên men hoặc bổ sung chất bảo quản nhằm kéo dài thời gian sử dụng và tạo hương vị. Một số sản phẩm có hàm lượng muối, chất béo bão hòa khá cao.

Các loại thịt chế biến sẵn thường gặp gồm:

- Thịt xông khói.

- Xúc xích.

- Pepperoni.

- Giăm bông.

- Thịt nguội, salami.

Một số nghiên cứu quan sát ghi nhận chế độ ăn có nhiều thực phẩm giàu chất béo bão hòa, đường và thịt chế biến sẵn có liên quan đến nguy cơ rụng tóc kiểu androgen (rụng tóc nội tiết tố) cao hơn. Tuy nhiên, đây mới là mối liên hệ, chưa đủ cơ sở khẳng định thịt chế biến sẵn là nguyên nhân gây rụng tóc.

Nên hạn chế sử dụng thịt chế biến sẵn thường xuyên, thay bằng nguồn protein đa dạng như cá, thịt gia cầm, trứng, đậu phụ và các loại đậu. Những thực phẩm này giúp cung cấp protein cùng nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể.

Bổ sung các thực phẩm lành mạnh để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe mái tóc. Ảnh minh họa AI.

2. Chế độ ăn nào hỗ trợ sức khỏe tóc?

Thay vì chỉ tập trung vào những thực phẩm cần tránh, người bị rụng tóc nên chú ý xây dựng khẩu phần đa dạng, đủ năng lượng và cung cấp các dưỡng chất cần thiết:

- Protein: Có trong cá, thịt nạc, trứng, sữa, đậu phụ và các loại đậu; cung cấp acid amin để cơ thể tổng hợp keratin.

- Sắt: Có trong thịt, cá, gia cầm, đậu và rau lá xanh. Thiếu sắt có thể liên quan đến một số dạng rụng tóc, đặc biệt ở người có nguy cơ thiếu hụt.

- Kẽm: Tham gia vào quá trình phân chia tế bào và tổng hợp protein; có trong hải sản, thịt, trứng, hạt và các loại đậu.

- Vitamin C: Có trong ổi, cam, kiwi, ớt chuông và rau xanh; hỗ trợ tổng hợp collagen và tăng hấp thu sắt từ thực vật.

- Chất béo omega-3: Có trong cá béo như cá hồi, cá mòi, cá thu và một số loại hạt.

Cần lưu ý, bổ sung vitamin hoặc khoáng chất liều cao không phải giải pháp chung cho mọi trường hợp rụng tóc; chỉ bổ sung khi chế độ ăn không đáp ứng đủ hoặc có bằng chứng thiếu hụt, theo tư vấn của nhân viên y tế.

Rụng tóc kéo dài, rụng nhiều bất thường, xuất hiện từng mảng hoặc đi kèm ngứa, đau, bong vảy da đầu cần được khám chuyên khoa để xác định nguyên nhân. Điều trị đúng nguyên nhân, kết hợp chế độ dinh dưỡng cân đối và chăm sóc tóc phù hợp mới là hướng tiếp cận hiệu quả.