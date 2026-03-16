Sinh gần một tháng mới phát hiện trẻ không có hậu môn trực tràng

Tin từ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật tạo hình dị tật hậu môn trực tràng cho 1 bé sơ sinh 26 ngày tuổi không có hậu môn. Đây là trường hợp bệnh nhi sơ sinh nhỏ tuổi, nhẹ cân nhất được phẫu thuật dị tật hậu môn trực tràng 1 thì (không phải làm hậu môn nhân tạo) tại Bệnh viện.

Bệnh nhân là bé Nguyễn K.V (26 ngày tuổi, nặng 4 kg, trú tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh) không có hậu môn bẩm sinh.

Chị Dương Thị Năng, mẹ cháu K.V chia sẻ: “Con chào đời ở tuần 37 thai kỳ với cân nặng 2,6 kg. Sau sinh, con vẫn bú sữa tốt, đại tiểu tiện do đóng bỉm vẫn có phân và nước tiểu nên gia đình không nghĩ bé có bất thường. Khi con được 20 ngày tuổi, vợ chồng tôi thấy vùng kín của bé sưng nề, nghĩ rằng con bị hăm da nên đã mua thuốc về bôi nhưng không đỡ. Sau đó, gia đình đưa con tới Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 thăm khám thì mới biết con mắc dị tật bẩm sinh”.

Bác sĩ thăm khám cho bé sau phẫu thuật. Ảnh BVCC

Bé K.V được phụ huynh đưa vào nhập viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 khi tròn 26 ngày tuổi. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ khoa Ngoại nhận thấy trẻ không có lỗ hậu môn tại vị trí giải phẫu bình thường, chỉ có 1 lỗ nhỏ ở vùng sinh dục nằm sát lỗ niệu đạo nữ.

Sau khi có kết quả chụp X-quang để kiểm tra các dị tật bất thường khác, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị dị tật hậu môn trực tràng và có chỉ định phẫu thuật tạo hình dị tật hậu môn trực tràng.

Đây là ca bệnh có độ phức tạp cao bởi bệnh nhi sơ sinh cân nặng còn thấp, trong khi cấu trúc giải phẫu vùng hậu môn trực tràng rất ngắn, hẹp và cơ quan sinh dục nữ rất nhỏ.

“Khó khăn lớn nhất là ê-kíp phải phẫu tích hết sức tỉ mỉ để tách chính xác hậu môn trực tràng (đường tiêu hóa) và bộ phận sinh dục của bé gái. Chúng tôi không chỉ tạo hình hậu môn trực tràng mà còn phải chỉnh sửa cấu trúc vùng sinh dục, tạo hình 1 phần của âm đạo phía ngoài để đưa các cơ quan về đúng vị trí giải phẫu.

Đặc biệt, ê-kíp đã phẫu thuật được 1 thì ngay từ đầu, không phải làm hậu môn nhân tạo như hướng xử trí đối với nhiều trường hợp phức tạp trước đây”, bác sĩ Phạm Văn Đại - Trưởng Khoa Ngoại - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 cho biết.

Theo bác sĩ Đại, không chỉ khó ở kỹ thuật tạo hình, ca mổ còn đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác gây mê hồi sức bởi bệnh nhi mới 26 ngày tuổi, cân nặng còn thấp (04 kg), các chỉ số sinh tồn ở trẻ sơ sinh rất dễ biến động trong quá trình phẫu thuật.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ, ê-kíp gây mê hồi sức và phẫu thuật đã phối hợp chặt chẽ trong từng khâu, từ đánh giá trước mổ, kiểm soát đường thở, theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn đến xử trí chính xác mọi tình huống phát sinh trong suốt cuộc mổ.

Bác sĩ Đại cho biết, nếu phẫu thuật theo phương pháp 2 thì như trước kia thì sẽ phải làm hậu môn nhân tạo tạm thời, phẫu thuật tạo hình hậu môn trực tràng, sau đó chờ khoảng 3 - 6 tháng để thực hiện cuộc phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo và hoàn thiện tạo hình.

Điều này đồng nghĩa với việc trẻ phải trải qua thêm một cuộc phẫu thuật, kéo dài thời gian điều trị, trong khi gia đình cũng chịu thêm áp lực chăm sóc.

Bởi vậy, xử trí triệt để ngay trong một cuộc mổ không chỉ giúp rút ngắn thời gian điều trị, ít nguy cơ biến chứng cho trẻ mà còn hạn chế đáng kể gánh nặng về thể chất, tinh thần và kinh tế cho gia đình bệnh nhi.