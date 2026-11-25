Thành phần hóa học và đặc tính khử mùi của củ hành tây

Hành tây chứa các hợp chất lưu huỳnh tạo nên mùi hăng và vị cay đặc trưng. Khi được cắt hoặc nghiền, những chất này thoát ra ngoài, trong đó có một số hợp chất được ghi nhận có khả năng kháng khuẩn, kháng nấm trong điều kiện nghiên cứu. Đây cũng là nguyên nhân khiến hành tây có thể gây cay mắt. Ngoài ra, hành tây còn chứa quercetin, kaempferol và các chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào và hỗ trợ giảm viêm. Mùi hăng của hành tây có thể tạm thời át đi mùi khó chịu trong phòng, nhưng không có nghĩa là loại củ này có thể hút độc, diệt khuẩn trong không khí hay loại bỏ chất ô nhiễm.

Để củ hành tây trong phòng có tác dụng gì?

Khử mùi tạm thời trong không gian kín

Mùi đặc trưng của hành tây đến từ các hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi. Khi bóc vỏ hoặc cắt đôi, những chất này được giải phóng và có thể lấn át một phần mùi khó chịu trong phòng.

Tuy nhiên, đây không phải là cơ chế loại bỏ hoàn toàn các phân tử gây mùi. Hiệu quả khử mùi cũng không ổn định và phụ thuộc vào diện tích phòng, mức độ thông thoáng cũng như tình trạng của củ hành. Khi để lâu, hành tây có thể bị hỏng, phân hủy và phát sinh mùi khó chịu, khiến chất lượng không khí giảm sút.

Nhiều người tin rằng đặt củ hành tây trong phòng có thể hút độc, diệt khuẩn, khử mùi và ngăn ngừa cảm cúm

Tác dụng diệt khuẩn của hành tây có thực sự hiệu quả?

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy chiết xuất hành tây chứa quercetin và các hợp chất lưu huỳnh có thể ức chế một số vi khuẩn, nấm. Tuy nhiên, kết quả này không chứng minh việc đặt hành tây nguyên củ trong phòng có thể diệt khuẩn hay thanh lọc không khí. Hiện chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy xác nhận công dụng này.

Hỗ trợ giảm cảm cúm

Một quan niệm dân gian khác cho rằng đặt hành tây trong phòng có thể hút virus, ngăn ngừa hoặc giảm nguy cơ mắc cảm cúm. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng khoa học chứng minh hành tây có khả năng hấp thụ virus hay tiêu diệt tác nhân gây bệnh đang tồn tại trong không khí.

Lợi ích sức khỏe thực sự của hành tây chủ yếu đến từ việc sử dụng trong chế độ ăn uống. Loại củ này cung cấp vitamin C, flavonoid và các hợp chất chống oxy hóa, góp phần bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Tuy nhiên, ăn hành tây cũng không thể thay thế các biện pháp phòng ngừa và điều trị cảm cúm.

Nguy cơ khi để hành tây trong phòng quá lâu

Đặt hành tây trong phòng không có tác dụng hút độc, diệt virus hay làm sạch không khí. Ngược lại, nếu để quá lâu trong môi trường nóng ẩm, củ hành có thể bị mềm, thối, phát sinh nấm mốc và thu hút côn trùng. Các hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi còn có thể gây cay mắt, kích ứng mũi, đặc biệt ở người nhạy cảm hoặc mắc hen suyễn.

Nếu muốn thử khả năng át mùi, nên chọn củ hành khô, chắc, không dập nát; có thể cắt đôi và đặt ở nơi thông thoáng nhưng cần thay mới thường xuyên. Tránh đặt hành đã cắt gần giường ngủ hoặc trong phòng kín. Khi hành có dấu hiệu hư hỏng, đổi màu, mọc nấm hoặc xuất hiện mùi lạ, cần bỏ ngay. Đặc biệt, không nên xem đây là biện pháp thay thế việc vệ sinh, thông gió và kiểm soát độ ẩm trong nhà.