Ăn một quả chuối trước khi ngủ 1-2 tiếng tác dụng ra sao?

Ăn một quả chuối trước khi ngủ 1-2 giờ giúp cơ thể có thời gian tiêu hóa và hấp thụ dưỡng chất. Ngược lại, theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, ăn quá sát giờ đi ngủ có thể khiến đường huyết tăng tạm thời, làm bạn cảm thấy tỉnh táo hơn.

4 dưỡng chất trong chuối có lợi cho giấc ngủ

Tryptophan: Theo Health, đây là một loại axit amin giúp cơ thể sản xuất serotonin và melatonin. Serotonin giúp điều hòa tâm trạng, trong khi melatonin kiểm soát chu kỳ thức - ngủ, báo hiệu cho cơ thể chuẩn bị nghỉ ngơi.

Nghiên cứu cho thấy thực phẩm giàu tryptophan như chuối và sữa có thể giúp mọi người dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn. Chuối chín vàng chứa nhiều tryptophan còn chuối chín chuyển màu nâu, có nhiều melatonin hơn. Tuy nhiên, lượng chất này trong chuối không đủ để khiến bạn buồn ngủ ngay lập tức.

Chuối có nhiều dưỡng chất giúp bạn ngủ ngon. Ảnh: Ban Mai

Vitamin B6: Một quả chuối chín cỡ vừa cung cấp khoảng 0,4mg vitamin B6, đáp ứng 25% nhu cầu hằng ngày. Vitamin này giúp cơ thể chuyển hóa tryptophan thành serotonin, sau đó tạo ra melatonin, hỗ trợ điều hòa giấc ngủ.

Magie: Khoáng chất này giúp thư giãn cơ bắp và làm dịu hệ thần kinh, nhờ đó cơ thể dễ nghỉ ngơi hơn. Một quả chuối cung cấp khoảng 5% nhu cầu magie hằng ngày. Nghiên cứu cũng cho thấy bổ sung 500mg magie mỗi ngày có thể giúp tăng melatonin và giảm cortisol - hormone gây căng thẳng, khiến cơ thể tỉnh táo.

Kali: Một quả chuối vừa cung cấp khoảng 9% nhu cầu kali hằng ngày. Khoáng chất trên giúp cơ bắp hoạt động bình thường, hạn chế chuột rút vào ban đêm. Nhờ đó, bạn có thể tránh tình trạng khó ngủ hoặc tỉnh giấc giữa đêm do co cơ.

Dù vậy, ăn một quả chuối không thể giải quyết các vấn đề mất ngủ nghiêm trọng. Đây chỉ là một cách bổ sung dưỡng chất có thể hỗ trợ giấc ngủ.

Những thói quen khác giúp ngủ ngon hơn

Bên cạnh việc ăn chuối đúng thời điểm, duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh cũng rất quan trọng. Bạn nên: Đi ngủ và thức dậy vào cùng một giờ mỗi ngày, kể cả cuối tuần; Tránh sử dụng điện thoại, máy tính ít nhất một giờ trước khi ngủ; Hạn chế uống cà phê và đồ uống chứa caffeine vào buổi chiều; Dành thời gian hoạt động ngoài trời vào ban ngày; Giữ phòng ngủ yên tĩnh, tối và mát mẻ; Duy trì vận động thể chất mỗi ngày; Tránh nicotine và rượu trước khi đi ngủ.

Nếu đã thay đổi thói quen nhưng vẫn khó ngủ nhiều đêm mỗi tuần, đặc biệt khi tình trạng kéo dài từ 3 tháng trở lên, bạn nên đi khám để kiểm tra các vấn đề tiềm ẩn về giấc ngủ.