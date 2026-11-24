Nội soi đại trực tràng giúp phát hiện, đánh giá và cắt bỏ polyp, góp phần phòng ngừa ung thư.

Polyp đại trực tràng thường phát triển âm thầm, không gây triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ phát hiện polyp khi thực hiện nội soi tiêu hóa vì một lý do khác hoặc trong quá trình khám sàng lọc. Tuy nhiên, không phải tất cả polyp đều có nguy cơ giống nhau. Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào loại polyp, kích thước, số lượng và đặc điểm mô học.

1. Polyp đại trực tràng cần lưu ý

Polyp đại trực tràng là những khối mô phát triển bất thường từ lớp niêm mạc lót bên trong đại tràng hoặc trực tràng. Polyp có thể có hình dạng, kích thước khác nhau; một số có cuống, số khác có dạng phẳng hoặc hơi gồ lên trên bề mặt niêm mạc.

Polyp đại trực tràng được chia thành nhiều loại. Trong đó, polyp tăng sản thường có nguy cơ ác tính thấp, đặc biệt khi kích thước nhỏ và nằm ở đoạn cuối đại tràng. Ngược lại, polyp u tuyến là tổn thương tiền ung thư phổ biến, có khả năng biến đổi thành ung thư theo thời gian.

Ngoài ra, một số tổn thương răng cưa, đặc biệt là tổn thương răng cưa không cuống có kích thước lớn hoặc có loạn sản, cũng có thể là tiền thân của ung thư đại trực tràng.

Quá trình polyp u tuyến tiến triển thành ung thư thường diễn ra qua nhiều năm, được gọi là chuỗi tiến triển u tuyến - ung thư biểu mô. Tuy nhiên, không phải polyp nào cũng trải qua quá trình này. Phần lớn polyp u tuyến không tiến triển thành ung thư, nhưng việc xác định chính xác nguy cơ cần dựa vào kết quả nội soi và xét nghiệm mô bệnh học.

Phần lớn polyp u tuyến không tiến triển thành ung thư, nhưng việc xác định chính xác nguy cơ cần dựa vào kết quả nội soi và xét nghiệm mô bệnh học. Ảnh: BV

2. Những yếu tố làm tăng nguy cơ polyp tiến triển thành ung thư

Nguy cơ polyp đại trực tràng tiến triển thành ung thư không giống nhau ở mỗi người. Một số đặc điểm cần được chú ý gồm:

- Kích thước polyp: Polyp càng lớn, nguy cơ chứa tổn thương loạn sản nặng hoặc ung thư càng cao. Đặc biệt, polyp có kích thước từ 10 mm trở lên thường được xếp vào nhóm cần theo dõi chặt chẽ.

- Đặc điểm mô học: Polyp u tuyến có cấu trúc nhung mao hoặc loạn sản độ cao có nguy cơ cao hơn so với u tuyến ống nhỏ, không có loạn sản độ cao.

- Số lượng polyp: Người có nhiều polyp u tuyến có nguy cơ phát hiện tổn thương tiến triển ở những lần nội soi tiếp theo cao hơn.

- Loại tổn thương: Một số tổn thương răng cưa, nhất là tổn thương răng cưa không cuống kích thước lớn hoặc có loạn sản, cũng cần được đánh giá và xử trí phù hợp.

Các yếu tố này giúp bác sĩ xác định nguy cơ và lựa chọn thời điểm nội soi theo dõi sau khi cắt polyp.

3. Cắt polyp giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng

Phát hiện và cắt bỏ polyp u tuyến là một trong những biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa ung thư đại trực tràng.

Nghiên cứu cho thấy người bệnh được cắt polyp u tuyến qua nội soi, với thời gian theo dõi trung bình gần 6 năm, ghi nhận tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng thấp hơn đáng kể so với các nhóm đối chứng. Mức giảm nguy cơ được ước tính từ 76% đến 90%, tùy nhóm đối chứng được sử dụng để so sánh.

Điều này cho thấy cắt polyp không chỉ giúp loại bỏ tổn thương đang có mà còn góp phần giảm nguy cơ ung thư trong tương lai. Tuy nhiên, cắt polyp không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ung thư đại trực tràng. Người bệnh vẫn cần nội soi theo dõi theo hướng dẫn của bác sĩ, bởi polyp mới có thể hình thành hoặc một số tổn thương nhỏ có thể chưa được phát hiện trong lần nội soi trước.

4. Làm thế nào để phát hiện polyp đại trực tràng?

Do polyp thường không gây triệu chứng ở giai đoạn đầu, nội soi đại trực tràng là phương pháp quan trọng giúp phát hiện tổn thương. Trong quá trình nội soi, bác sĩ có thể quan sát niêm mạc đại tràng, đánh giá hình dạng, kích thước và vị trí polyp; đồng thời thực hiện sinh thiết hoặc cắt bỏ polyp khi phù hợp.

Sau khi cắt, mẫu mô thường được gửi làm xét nghiệm mô bệnh học để xác định loại polyp, mức độ loạn sản và có hay không tế bào ung thư. Kết quả này là căn cứ quan trọng để quyết định người bệnh có cần điều trị thêm hoặc nội soi kiểm tra lại vào thời điểm nào.

Người trưởng thành nên trao đổi với bác sĩ về việc sàng lọc ung thư đại trực tràng, đặc biệt từ tuổi 45 trở lên. Người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng, từng phát hiện polyp u tuyến nguy cơ cao hoặc có bệnh lý làm tăng nguy cơ cần được đánh giá sớm hơn và xây dựng kế hoạch theo dõi riêng.

Tóm lại: Polyp đại trực tràng là tổn thương phổ biến và phần lớn lành tính. Tuy nhiên, một số polyp có thể tiến triển thành ung thư, nhất là khi có kích thước lớn, đặc điểm mô học nguy cơ cao hoặc không được theo dõi phù hợp.

Việc phát hiện polyp qua nội soi, cắt bỏ tổn thương khi có chỉ định và thực hiện nội soi theo dõi đúng thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa ung thư đại trực tràng.

Người dân không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng như đi ngoài ra máu, thay đổi thói quen đại tiện, đau bụng kéo dài hoặc thiếu máu mới đi khám. Chủ động sàng lọc và trao đổi với bác sĩ về nguy cơ cá nhân là cách thiết thực để bảo vệ sức khỏe đường tiêu hóa.