Chọn thịt ba chỉ và dưa cải thế nào để món kho ngon?

Nguyên liệu quyết định khá nhiều đến chất lượng món thịt ba chỉ kho dưa chua. Nên chọn miếng ba chỉ có tỷ lệ nạc, mỡ cân đối, các lớp thịt xen kẽ rõ ràng, phần da mỏng, thịt có màu hồng tự nhiên và độ đàn hồi tốt. Không nên chọn miếng quá nhiều mỡ vì khi kho lâu, món ăn dễ ngấy; ngược lại, thịt quá nạc có thể bị khô và kém mềm.

Dưa cải muối nên chọn loại có màu vàng tự nhiên, bẹ dưa còn độ giòn, mùi thơm đặc trưng, không nhớt hay xuất hiện nấm mốc. Nếu dưa quá chua hoặc mặn, có thể rửa nhanh qua nước sạch rồi vắt nhẹ. Không nên ngâm dưa quá lâu vì dễ làm mất vị chua thơm đặc trưng và khiến dưa nhạt, kém giòn.

Cách kho thịt ba chỉ với dưa chua mềm ngon, không bị ngấy

Với khoảng 500g thịt ba chỉ và 300–400g dưa cải chua, trước tiên rửa sạch thịt, để ráo rồi thái miếng vừa ăn. Có thể chần thịt nhanh qua nước sôi cùng vài lát gừng để loại bỏ bọt bẩn, sau đó rửa lại và để ráo. Một cách khác giúp món ăn thơm hơn là áp chảo hoặc rang sơ thịt cho phần mỡ tiết bớt, các mặt hơi xém vàng.

Phi thơm hành tím, cho thịt vào đảo đều, nêm nước mắm, chút đường, hạt tiêu và một ít nước màu nếu muốn món kho có màu đẹp. Khi thịt săn lại, cho dưa cải vào đảo cùng để dưa ngấm gia vị. Tiếp đó, thêm lượng nước vừa đủ, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, kho liu riu khoảng 25–35 phút tùy độ dày của miếng thịt.

Trong quá trình kho, nên nếm lại trước khi bổ sung gia vị bởi dưa muối vốn đã có vị mặn và chua. Nếu dưa quá chua, có thể thêm một chút đường để cân bằng vị, nhưng không nên cho quá nhiều khiến món ăn bị ngọt. Khi thịt đã mềm, nước kho sánh nhẹ, dưa thấm vị mà vẫn giữ được độ giòn là có thể tắt bếp.

Những sai lầm khiến thịt kho dưa chua kém ngon

Kinh nghiệm được chia sẻ trên VOV cho thấy: Một lỗi thường gặp là cho quá nhiều nước ngay từ đầu, khiến món kho loãng, thịt lâu thấm gia vị. Nên thêm nước vừa đủ và điều chỉnh trong quá trình nấu nếu cần.

Bên cạnh đó, không nên cho dưa vào kho quá sớm rồi đun quá lâu. Dưa cải có thể bị mềm nhũn, mất độ giòn và hương vị đặc trưng. Với miếng thịt thái vừa, có thể kho thịt trước một lúc rồi mới cho dưa vào để hai nguyên liệu chín mềm đồng thời.

Một lưu ý nữa là không nên nêm mắm, muối theo thói quen ngay từ đầu. Độ mặn của dưa cải mỗi mẻ muối khác nhau, vì vậy hãy nêm nhạt trước, sau đó điều chỉnh khi món ăn gần hoàn thành. Thông tin trên Phụ nữ & Pháp luật cho hay.

Thịt ba chỉ kho dưa chua ngon nhất khi dùng nóng cùng cơm trắng. Có thể ăn kèm thêm rau luộc hoặc một đĩa rau xanh để bữa cơm cân bằng hơn. Nếu còn dư, cần bảo quản món ăn trong hộp sạch, đậy kín và để trong ngăn mát tủ lạnh; khi dùng lại nên đun nóng kỹ, tránh để món kho ở nhiệt độ phòng quá lâu.