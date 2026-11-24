Liên quan đến vụ nổ bình gas ở phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội, trưa ngày 24/11, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Thành - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp cận 9 bệnh nhân. Trong đó, 4 bệnh nhân suy hô hấp, nhiều người đa chấn thương nặng, chủ yếu đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, một phần điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Nhiều nhà hư hại sau vụ nổ lớn gây ra.

Bệnh viện đa khoa Đống Đa cho biết, cơ sở này tiếp nhận 11 nạn nhân. Ngay sau đó, bệnh viện đã chuyển cấp cứu 3 trường hợp đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và một trường hợp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Tại Trung tâm Cấp cứu, Hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cơ sở này tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ nổ ở phố Nguyễn Văn Tuyết, trong đó một nạn nhân 41 tuổi đã tử vong, nạn nhân được xác định tử vong ngoại viện. Ngoài ra, 2 nạn nhân khác là khách đi qua đường và người ngồi uống nước. Hai nạn nhân này tình trạng chấn thương phần mềm, không nguy hiểm tới tính mạng. Bệnh nhân đang được theo dõi tại Trung tâm cấp cứu.

Nhiều xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 8h, tại quán ăn trên phố Nguyễn Văn Tuyết bất ngờ xảy ra vụ nổ lớn làm rung chuyển mặt đất. Quán đổ sập. Khoảng 10 nhà liền kề và phía đối diện, cách hiện trường khoảng 15m, bị bung cửa cuốn, mái tôn, mái vỉa. Xe máy dựng trước quán đổ rạp.

Trao đổi với PV Dân Việt, đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) - Công an thành phố Hà Nội cho biết, vào lúc 8 giờ sáng nay, đơn vị nhận được thông tin về vụ nổ khí gas gây đổ sập công trình và có người bị thương.

Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đống Đa tích cực cứu chữa nạn nhân trong vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết. Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, lực lượng PC07 đã phối hợp với Công an phường, báo cáo Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và huy động tối đa lực lượng đến hiện trường để triển khai công tác cứu nạn.

14 nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa. Ảnh: BVCC

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận và đưa 6 người bị thương bàn giao cho lực lượng y tế cấp cứu. Rất tiếc, vụ nổ đã khiến 2 người tử vong. Trong đó, một nạn nhân bị mắc kẹt bên trong đống đổ nát, và một nạn nhân tử vong ngoài đường do áp lực sức nén từ vụ nổ khí gas.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo thành phố, các chiến sĩ công an, cảnh sát, quân đội đang tích cực giải phóng hiện trường, đồng thời sử dụng chó nghiệp vụ để tiếp tục tìm kiếm sâu bên trong khu vực đổ sập đề phòng còn nạn nhân khác mắc kẹt.