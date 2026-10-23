Nước lá ngải cứu có tác dụng gì?

Nước lá ngải cứu là thức uống được chế biến từ lá của cây ngải cứu, một loại dược liệu quen thuộc. Nhờ chứa nhiều tinh dầu, các hợp chất kháng viêm, flavonoid và amino acid, dung dịch này mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như hỗ trợ tuần hoàn, giảm đau và kháng viêm.

Tuy nhiên, do có dược tính mạnh, thức uống này cần được sử dụng với liều lượng hợp lý.

1. Thành phần dinh dưỡng và đặc điểm của nước lá ngải cứu

Nước lá ngải cứu có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Ngải cứu hay còn gọi là ngải diệp, thuộc họ Cúc, là loại cây thảo sống lâu năm có mùi thơm đặc trưng. Lá ngải cứu có thể dùng tươi hoặc khô.

Trong 100 gram (g) ngải cứu chứa các thành phần dinh dưỡng quan trọng hỗ trợ sức khỏe xương, tiêu hóa và tuần hoàn máu:

- Năng lượng: 25 kcal.

- Chất đạm: 3,8 g

- Chất bột đường: 2,4 g

- Chất xơ: 2 g.

- Canxi: 136,3 mg

- Sắt: 3,1 mg

- Magie: 63 mg

- Phospho: 45,4 mg

- Kali: 612 mg

Natri: 98 mg

2. Các lợi ích sức khỏe của nước lá ngải cứu

Thức uống từ loại rau này mang lại nhiều tác dụng tích cực nhờ tính ấm và vị đắng nhẹ:

Điều hòa kinh nguyệt và giảm đau bụng kinh

Nước lá ngải cứu giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt và giảm đáng kể tình trạng đau bụng kinh nhờ các hoạt chất sinh học hỗ trợ ổn định nội tiết tố. Thức uống này tác động trực tiếp lên cơ trơn tử cung, giúp làm dịu các cơn co thắt thắt lưng và vùng chậu trong kỳ kinh.

Bên cạnh đó, các thành phần dược tính trong dịch chiết còn hỗ trợ điều hòa quá trình đông máu, giúp cầm máu hiệu quả và mang lại sự thoải mái cho cơ thể.

Hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp

Nước lá ngải cứu có tiềm năng hỗ trợ kháng viêm nhờ chứa các hoạt chất sinh học hoạt tính. Các nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy các hợp chất này có khả năng điều hòa và ức chế sự giải phóng các cytokine tiền viêm, từ đó hỗ trợ làm giảm tình trạng viêm trong các bệnh lý mạn tính như viêm khớp dạng thấp hoặc viêm xương khớp.

Tuy nhiên, việc sử dụng cần tuân thủ liều lượng nghiêm ngặt vì ngải cứu có chứa các thành phần dược tính mạnh, việc lạm dụng có thể gây ra tác dụng không mong muốn thay vì hoàn toàn lành tính như các loại trà thông thường.

Hỗ trợ tiêu hóa

Thức uống này giúp kích thích tiêu hóa và hỗ trợ làm dịu một số triệu chứng khó tiêu. Nước ngải cứu giúp kích thích tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu. Tác dụng của ngải cứu làm giãn cơ trơn trong đường ruột và ống mật cũng giúp giảm triệu chứng đau bụng do co thắt.

Ngải cứu còn được sử dụng như một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên, giúp giảm tình trạng táo bón. Điều này rất có ích trong việc điều trị béo phì nhờ việc cải thiện chức năng nhu động ruột giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và thải độc.

Trị ho, đau đầu, cảm cúm

Sử dụng nước lá ngải cứu là giải pháp tự nhiên giúp cải thiện cảm cúm, ho và đau đầu nhờ hàm lượng tinh dầu dồi dào có tính kháng viêm và kích thích cơ chế thanh thải đường hô hấp. Thức uống này còn hỗ trợ tuần hoàn máu não, giúp làm dịu các cơn đau đầu hiệu quả.

Một số hợp chất trong dược liệu như alkaloid, flavonoid, saponin và terpenoid đang được nghiên cứu về khả năng giúp giãn cơ trơn phế quản, từ đó hỗ trợ đường thở thông thoáng hơn. Tuy nhiên, cần có thêm bằng chứng để xác định tác dụng của các hợp chất này trong hỗ trợ điều trị hen suyễn và viêm phế quản ở người.

Chứa chất chống oxy hóa

Lá ngải cứu chứa các hợp chất như phenolic và flavonoid, có khả năng chống oxy hóa trong các nghiên cứu. Những hợp chất này giúp trung hòa các gốc tự do, góp phần hạn chế tổn thương tế bào do stress oxy hóa. Dù vậy vẫn cần thêm bằng chứng để khẳng định uống nước lá ngải cứu có tác dụng làm chậm lão hóa tế bào hoặc giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính ở người.

3. Lưu ý quan trọng và liều lượng sử dụng nước lá ngải cứu

Nước lá ngải cứu không thể dùng để thay thế thuốc chữa bệnh, để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tối ưu khi sử dụng, người dùng cần tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn sau:

Liều lượng hợp lý: Chỉ dùng tối đa 5 ngọn mỗi lần, tối đa 3 lần mỗi tuần và không dùng liên tục quá 4 tuần.

Đối tượng cần tránh: Phụ nữ mang thai (đặc biệt trong 3 tháng đầu), người mắc bệnh gan, thận mạn tính, rối loạn đông máu, động kinh, người có cơ địa thể nhiệt hoặc dị ứng với họ Cúc.

Tác dụng phụ có thể gặp: Dị ứng, ngộ độc liều cao gây nôn mửa, tăng đường huyết hoặc tương tác với thuốc chống đông máu và thuốc trầm cảm.