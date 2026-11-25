Mì tôm xào thịt bò là món ăn đơn giản, dễ làm nhưng luôn hấp dẫn bởi sợi mì dai mềm vừa phải, thấm đều nước sốt đậm đà, kết hợp với thịt bò mềm ngọt và các loại rau củ tươi giòn.

Bí quyết để làm mì tôm xào ngon là không trụng mì quá lâu mà chỉ ngâm nước lạnh đúng 2 phút, sau đó để sợi mì tự mềm.

Khi xào, mì tôm xào vẫn giữ được độ dai, không bị bở nát hay dính vào nhau. Phần nước sốt có vị mặn ngọt hài hòa, thêm chút chua ngọt của tương cà, cay nhẹ của tương ớt và thơm nồng dầu tỏi phi, áo đều từng sợi mì. Một đĩa mì nóng hổi, đủ thịt, rau và tinh bột, rất thích hợp cho bữa ăn muốn đổi vị cho cả nhà.

Dân Việt giới thiệu cách làm món mì tôm xào bò rau củ như sau:

Nguyên liệu làm mì tôm xào rau củ:

- Thịt bò, phần lõi rùa là ngon nhất.

- Cải thìa, bắp cải thảo, cà rốt, cắt miếng vừa ăn

- Mì tôm: 2 gói

- Gia vị: dầu tỏi phi, dầu hào, xì dầu, tương cà, tương ớt, hạt nêm, đường, tiêu.

Cách làm mì tôm xào rau củ:

- Thịt bò ướp với 1 chút dầu hào, hạt nêm, dầu tỏi phi, tiêu, đường. (Ướp mỗi thứ 1 chút thôi là được)

- Mì tôm ngâm ngập nước lạnh 2 phút rồi vớt ra để ráo ( đoạn này không cần ngâm rã sợi mì, cứ đúng 2 phút vớt ra, để 1 lúc sợi mì tự mềm).

- Rau luộc chín, thả cà rốt vào trước rồi thả các loại rau khác vào, luộc ngập nước, vớt ra để ráo.

- Bắc chảo lên cho thịt bò vào xào chín tái rồi vớt bò ra, dùng lại chảo cho vào 2 muỗng canh dầu tỏi phi, 2 muỗng canh xì dầu, 1 muỗng canh tương cà, 1 muỗng canh tương ớt, 2 muỗng canh nước, 1 muỗng cà phê đường, 1 cà phê tiêu đen khuấy đều bật lửa lên nấu sôi, nêm nêm lại gia vị nhà vừa ăn, cho rau vào đảo nhanh tay, tiếp tục cho mì tôm bào đảo cho đều sốt, cuối cùng cho thịt bò đã xào vào đảo đều tắt bếp.

Chúc các bạn thành công khi làm mì tôm xào rau củ theo cách này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Huỳnh Thị Nghĩa thực hiện.