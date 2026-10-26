Hoa chuối có tác dụng chữa bệnh gì?

Chuối là tên gọi các loài cây thuộc chi Musa. Họ Chuối (danh pháp khoa học: Musaceae) là một họ thực vật một lá mầm bao gồm các loài chuối và chuối lá. Hoa chuối giàu vitamin A, C, E và các chất khoáng cần thiết cho cơ thể; được sử dụng trong rất nhiều phương thuốc từ thời xa xưa để điều trị các rối loạn khác nhau.

1. Hoa chuối cung cấp chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa

Hoa chuối có thể bổ sung chất xơ và một số vi chất cho chế độ ăn. Chất xơ giúp duy trì hoạt động bình thường của đường ruột, hỗ trợ làm mềm phân và cải thiện tình trạng táo bón khi được kết hợp với việc uống đủ nước. Thực phẩm giàu chất xơ cũng góp phần tạo cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn tiêu thụ.

Hoa chuối có thể được chế biến thành nộm, làm rau ăn kèm, nấu canh hoặc hầm cùng các loại thực phẩm khác. Khi sơ chế, nên bóc bỏ lớp bẹ già, thái mỏng rồi ngâm trong nước có pha chanh hoặc giấm để hạn chế thâm đen. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên ăn lượng vừa phải và theo dõi khả năng dung nạp.

Hoa chuối giàu vitamin A, C, E và các chất khoáng cần thiết cho cơ thể; được sử dụng trong rất nhiều phương thuốc từ thời xa xưa. Ảnh minh họa AI.

2. Hoa chuối chữa bệnh gì theo kinh nghiệm dân gian?

Theo dược học cổ truyền, hoa chuối vị ngọt, tính lạnh; có công dụng hóa đàm nhuyễn kiên, bình can tiêu ứ, thông kinh hoạt lạc, thường được dùng để chữa các chứng bệnh như ngực bụng đầy trướng, hay ợ chua, nôn nhiều đờm rãi, mắt hoa đầu choáng, đau tức vùng tim, chỉ khát nhuận phế, thông huyết mạch, lợi xương tủy…

- Hỗ trợ giảm ho: Hoa chuối tươi 60g, hầm cùng 250g phổi heo, ăn cả nước lẫn cái. Đây là món ăn theo kinh nghiệm dân gian, không thay thế thuốc điều trị ho hoặc bệnh phổi.

- Dùng khi hồi hộp, mất ngủ: Hoa chuối 30g, nấu cùng 1 quả tim lợn. Hoa chuối rửa sạch, thái nhỏ; tim lợn rửa sạch bổ tư; hai thứ cho vào nồi đun trong 30 phút, sau đó bỏ bã hoa chuối, ăn tim lợn và uống nước. Công dụng: Bình can giáng nghịch, ích khí an thần, trấn tĩnh.

- Dùng trong bài thuốc dân gian chữa sa tử cung: Lấy hoa chuối tiêu (nhặt những hoa đã rụng xuống đất) sao tồn tính, tán nhỏ, ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 thìa canh thứ bột đó, dùng nước sôi để chiêu thuốc. Ngoài ra, cũng có thể dùng 60g củ chuối tươi sắc uống làm nhiều lần mỗi ngày.

- Lợi sữa (Hoa chuối hầm chân giò): Chuẩn bị một chiếc móng giò khoảng 500 g, một bắp hoa chuối, hành khô, tỏi, me và các gia vị thông thường.

Cách làm: Móng giò làm sạch, chặt miếng vừa ăn rồi ướp gia vị. Hoa chuối bóc bỏ bẹ già, thái mỏng và ngâm trong nước có pha chanh để hạn chế thâm, sau đó rửa sạch. Phi thơm hành, tỏi, cho móng giò vào xào sơ rồi thêm nước và ninh đến khi gần mềm. Me được nấu cùng để tạo vị chua; khi móng giò gần nhừ, vớt me ra, dằm lấy nước và lọc bỏ bã. Tiếp đó, cho hoa chuối vào nấu đến khi chín mềm, nêm gia vị vừa ăn và thêm hành, rau thơm trước khi dùng.

(Lưu ý, khi có vấn đề về sức khỏe, nên được thăm khám trực tiếp bởi thầy thuốc có chuyên môn, có hướng xử trí phù hợp với thực trạng sức khỏe từng người, không nên tự ý điều trị).