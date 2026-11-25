Kiểm tra điện thoại ngay khi thức dậy

Nhiều người có thói quen cầm điện thoại ngay khi vừa tỉnh giấc để xem tin nhắn, email hoặc cập nhật tin tức. Tuy nhiên, chuyên gia tư vấn sức khỏe tâm thần người Mỹ Mindy DeSeta khuyên nên trì hoãn việc này để tránh tạo áp lực ngay từ đầu ngày.

"Đọc tin nhắn hay lướt mạng xã hội ngay khi thức dậy khiến não bộ lập tức phải tiếp nhận và phản ứng với nhiều thông tin, dễ dẫn đến căng thẳng", cô nói.

DeSeta khuyên nên đợi ít nhất 30 phút sau khi thức dậy mới kiểm tra điện thoại, dành thời gian để cơ thể tỉnh táo và chuẩn bị cho ngày mới. Để hình thành thói quen này, nên sạc điện thoại ở nơi xa giường ngủ hoặc dùng đồng hồ báo thức riêng thay cho điện thoại.

Kiểm tra điện thoại ngay khi ngủ dậy dễ khiến hormone căng thẳng tăng. Ảnh: Adobe Stock

Không duy trì lịch sinh hoạt ổn định

Khi không có lịch sinh hoạt cố định, mỗi buổi sáng dễ trở thành chuỗi những quyết định vội vàng: ăn gì, ai phụ trách việc gì, có đủ thời gian tắm hay không, mặc trang phục nào...

Chuyên gia trị liệu Christine Hathaway cho biết việc phải liên tục xử lý những câu hỏi này khiến mỗi người dễ rơi vào trạng thái rối trí, quên đồ đạc, bỏ bữa sáng hoặc vội vã ra khỏi nhà. "Ngược lại, lịch trình ổn định giúp giảm bớt những điều bất ngờ, để các thành viên biết trước việc cần làm và chủ động hơn trong buổi sáng", cô nói.

Chuyên gia khuyên mỗi gia đình xây dựng trình tự sinh hoạt đơn giản, phù hợp với nếp sống chung và duy trì đều đặn. Một số việc như chuẩn bị quần áo, lên thực đơn bữa sáng từ tối hôm trước cũng giúp tiết kiệm thời gian.

Tuy nhiên, gia đình nên dành một khoảng thời gian dự phòng cho những tình huống phát sinh. Mục tiêu là tạo nhịp sinh hoạt quen thuộc, không phải đặt thêm áp lực phải thực hiện mọi việc hoàn hảo.

Liên tục nhấn nút báo thức thêm

Năm phút ngủ thêm có thể khiến bạn cảm thấy dễ chịu, nhưng theo DeSeta, khoảng thời gian này không giúp cải thiện chất lượng nghỉ ngơi. Việc liên tục thức dậy rồi ngủ tiếp còn có thể khiến cơ thể uể oải hơn. Thói quen nhấn nút báo lại cũng làm giảm thời gian chuẩn bị, khiến buổi sáng trở nên cập rập. Nếu lặp lại quá nhiều lần, bạn có nguy cơ ngủ quên và thức dậy muộn, làm gia tăng hormone cortisol do căng thẳng.

"Hãy đặt báo thức vào đúng thời điểm cần thức dậy. Nếu biết mình thường nhấn nút báo lại ba lần, hãy chủ động dành thêm khoảng thời gian đó để ngủ", DeSeta nói.

Để thay đổi thói quen, cô gợi ý đặt đồng hồ báo thức xa giường, buộc bản thân phải đứng dậy mới có thể tắt chuông. Ngoài ra, đi ngủ sớm và duy trì thời lượng ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm giúp cơ thể nghỉ ngơi đầy đủ, tỉnh táo hơn vào sáng hôm sau.