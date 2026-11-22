1. Tác dụng của cây vòi voi

Vòi voi có tên khoa học là: Heliotropium indicum L.

Tên khác: Dền voi, thiên giới thảo, đại vĩ đao, co nam (Thái). Họ: Vòi voi (Borraginaceae)

Cây vòi voi là loại cây thân thảo, mọc hoang ở nhiều nơi, thường gặp tại bãi đất trống, ven đường, vườn nhà và những khu vực có độ ẩm. Cây thường cao khoảng 25-60 cm, thân có lông; lá hình bầu dục hoặc hình trứng, mép có răng cưa. Hoa nhỏ, màu trắng hoặc tím nhạt, mọc thành cụm dài, cong giống vòi voi. Đây cũng là đặc điểm giúp nhận biết cây.

Thành phần hóa học của cây vòi voi bao gồm một số chất hóa học như indicin, acetyl indicine, alcaloid pyrolizidin, terpenoid... Riêng phần lá và cụm hoa còn chứa spermine, putrescin, homospermidine...

Cây vòi voi được dân gian nhiều nơi sử dụng trong một số bài thuốc, tuy nhiên cần thận trọng vì khả năng gây độc. Ảnh minh họa AI.

Theo y học cổ truyền, cây vòi voi có vị đắng nhạt, hơi cay, mùi hăng, tính mát và mang lại một số tác dụng như thông huyết, trừ phong thấp, thanh nhiệt, tiêu viêm.

Cây vòi voi được dùng theo kinh nghiệm dân gian để chữa phong thấp, sưng khớp, lưng gối nhức mỏi, viêm họng, nhọt viêm tấy, mẩn ngứa. Ngày dùng 15 - 30g dưới dạng thuốc sắc. Dùng ngoài, cành lá hoa tươi, giã nhỏ, chưng với giấm đắp, chữa mụn nhọt, chín mé, viêm hạch, vấp ngã tụ máu, bong gân.

Không chỉ trong dân gian Việt Nam, mà ở các quốc gia Đông Nam Á cũng có những kinh nghiệm sử dụng cây vòi voi để chữa một số bệnh. Ví dụ ở Indonesia, nước sắc từ lá cây vòi voi được sử dụng để trị bệnh nhiễm nấm Candida. Lào và Campuchia, người dân dùng cây vòi voi sắc lấy nước uống hoặc đắp ngoài trị các chứng viêm sưng tấy, bong gân, thâm tím, đụng giập ngoài da, cây vòi voi trị viêm xoang, áp xe hoặc thấp khớp.

Bài thuốc có vòi voi

1. Chữa sai khớp và bong gân, sau khi đã chỉnh hình các khớp: Vòi voi (lá và hoa) 30g, tỏi 1 củ, muối ăn 10g. Tất cả giã nát đắp vào chỗ sưng tấy, băng chặt.

2. Chữa vết thương phần mềm: Vòi voi 50g, sài đất 200g, tô mộc 20g. Sắc nước rửa.

2. Lưu ý khi sử dụng cây vòi voi

Cây vòi voi có tác dụng độc hại đối với gan, nên hạn chế việc dùng uống để chữa bệnh.

Những bài thuốc trên đây được sử dụng theo kinh nghiệm dân gian.

Các nghiên cứu thực nghiệm, mặc dù đã có những kết quả về thành phần hóa học của cây vòi voi nhưng chưa đủ bằng chứng lâm sàng để khẳng định hiệu quả chữa bệnh ở người.

Đối với cách dùng ngoài da, không nên tự ý giã cây đắp lên vết thương hở, vùng da viêm loét hoặc diện tích da rộng.

Phụ nữ mang thai, đang cho con bú, trẻ em và người mắc bệnh gan nên tránh tự sử dụng cây vòi voi, đặc biệt dưới dạng chế phẩm uống hoặc sản phẩm không rõ thành phần.

Tốt nhất người bệnh không nên tự ý sử dụng các bài thuốc có cây vòi voi tại nhà khi chưa có chỉ định bác sĩ y học cổ truyền.