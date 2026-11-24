Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản khẩn gửi 4 cơ sở y tế gồm: Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, yêu cầu tập trung cấp cứu, điều trị nạn nhân vụ nổ khí gas, sập nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai, phòng khám Đa khoa 125 Thái Thịnh và Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội nhanh chóng điều xe cấp cứu gần nhất. Đến 8h20 cùng ngày, lực lượng y tế đã có mặt với 9 xe cứu thương và 36 cán bộ y tế, triển khai công tác cấp cứu, hỗ trợ các nạn nhân.

Bệnh viện Đa khoa Đống Đa báo động đỏ cấp cứu nạn nhân. (Ảnh: BVCC)

Sở Y tế đề nghị Giám đốc các bệnh viện huy động tối đa nguồn lực, gồm nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật và điều trị. Các bệnh viện phải bố trí bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn, tay nghề cao trực tiếp tham gia cấp cứu, điều trị cho nạn nhân.

Đối với những trường hợp nặng, nguy kịch, đa chấn thương, các bệnh viện phải tổ chức hội chẩn toàn viện, liên khoa, liên viện; chủ động mời hội chẩn và đề nghị hỗ trợ chuyên môn từ bệnh viện tuyến trên, bệnh viện chuyên khoa đầu ngành khi vượt quá khả năng. Sở Y tế cũng sẵn sàng điều động, phối hợp để bảo đảm điều kiện điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Các cơ sở y tế cần chuẩn bị phương án chuyển tuyến an toàn đối với những trường hợp có chỉ định; bảo đảm đầy đủ cơ số thuốc, máu, trang thiết bị và nhân lực thường trực cấp cứu 24/24 giờ, không để bị động trong mọi tình huống.

Nạn nhân được cấp cứu tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. (Ảnh: BVCC)

Bên cạnh công tác chuyên môn, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện quan tâm tiếp đón, chăm sóc, động viên tinh thần người bệnh và thân nhân; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, bảo đảm chế độ, chính sách cho các nạn nhân theo quy định.

Đáng chú ý, các bệnh viện phải khẩn trương rà soát, lập danh sách đầy đủ nạn nhân đã tiếp nhận, gồm họ tên, giới tính, năm sinh, địa chỉ, chẩn đoán, tình trạng hiện tại và hướng xử trí. Diễn biến sức khỏe người bệnh phải được cập nhật thường xuyên, báo cáo nhanh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Sở Y tế phân công lãnh đạo bệnh viện trực tiếp chỉ đạo công tác cấp cứu, điều trị; bố trí đầu mối thường trực tiếp nhận, cung cấp thông tin và phối hợp trong suốt quá trình điều trị các nạn nhân.

Hiện trường vụ nổ khí gas trên phố Nguyễn Văn Tuyết sáng 24/11.

Như VOV.VN đã đưa tin, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 8h5 ngày 24/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP Hà Nội.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra vụ nổ tại hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống 1 tầng, kết cấu công trình bị sập đổ và có người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp với chó nghiệp vụ tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn. Cùng với công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng cũng khẩn trương rà soát xung quanh hiện trường, bảo đảm an ninh, trật tự.

Sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas, gây sập đổ một phần nhà 1 tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP Hà Nội.