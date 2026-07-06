Gần 50 người nghi ngộ độc phải nhập viện sau bữa ăn tại quán cơm gà ở Khánh Hòa

Ngày 5/7, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, có nhiều trường hợp nhập viện sau khi ăn tại một quán cơm gà ở phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo thông tin ban đầu, trong hai ngày 2 và 3/7, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh đã tiếp nhận khoảng 50 trường hợp nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Nhiều trường hợp nhập viện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm ở cơm gà Quỳnh Nga. Ảnh: Phương Linh

Các bệnh nhân đều là người dân địa phương và đều cho biết đã ăn tại quán cơm gà Quỳnh Nga trước khi xuất hiện các triệu chứng.

Sau khi được cấp cứu và điều trị, đã có 10 trường hợp xuất viện. Những bệnh nhân còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa, sức khỏe các bệnh nhân hiện đã ổn định và dự kiến nhiều trường hợp sẽ được xuất viện trong những ngày tới.

Liên quan đến vấn đề trên, đoàn công tác của địa phương đã đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh thăm hỏi, động viên các bệnh nhân đang điều trị. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan lấy mẫu thực phẩm tại quán cơm gà Quỳnh Nga để kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.