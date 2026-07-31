Vaccine ung thư của Nga cho kết quả tích cực ở bệnh nhân đầu tiên

Năm 2025, Bộ Y tế Nga đã phê duyệt 2 phương pháp điều trị ung thư cá nhân hóa do các nhà khoa học trong nước phát triển. Trong đó có Neooncovac, vaccine công nghệ mRNA dành cho bệnh nhân ung thư hắc tố da giai đoạn tiến triển và Oncopept, thuốc peptide điều trị ung thư đại trực tràng.

Bệnh nhân ung thư hắc tố đầu tiên được điều trị bằng Neooncovac hiện khỏe mạnh và đã phát triển được phản ứng miễn dịch cần thiết. (Ảnh: Getty Images)

Tháng 4/2026, Neooncovac đã được sử dụng cho bệnh nhân đầu tiên. Người bệnh là một nam giới 60 tuổi mắc ung thư hắc tố da giai đoạn III đã di căn, hiện được điều trị tại Viện Nghiên cứu Ung bướu Herzen ở Moscow.

Theo ông Aleksandr Ginzburg, Giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Gamaleya, đơn vị tham gia phát triển vaccine, bệnh nhân hiện "hoàn toàn khỏe mạnh" và vẫn tiếp tục phác đồ điều trị. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy cơ thể đã tạo ra phản ứng miễn dịch rất tích cực, sản sinh các hợp chất cần thiết để hệ miễn dịch nhận diện và tấn công khối u cũng như các ổ di căn.

Bệnh nhân dự kiến sẽ được tiêm thêm hai liều vaccine nữa. Trong suốt quá trình điều trị, các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ phản ứng miễn dịch để đánh giá hiệu quả của liệu pháp.

Ông Ginzburg cũng cho biết, Viện Nghiên cứu Gamaleya đang chuẩn bị các liều vaccine cá nhân hóa cho thêm 10 bệnh nhân mắc ung thư hắc tố da. Những liều đầu tiên dự kiến sẽ hoàn tất trong khoảng từ 1,5 đến 3 tháng tới.

Trước đó, ông Andrey Kaprin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Quốc gia về X quang của Nga nhận định, công nghệ được sử dụng để phát triển Neooncovac mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn mới trong điều trị ung thư. Thay vì chỉ tập trung loại bỏ tế bào ung thư, phương pháp này hướng đến việc "huấn luyện" hệ miễn dịch nhận diện và chủ động tấn công các tế bào ác tính.

Để tạo ra vaccine, các nhà khoa học lấy mẫu mô từ khối u và mô khỏe mạnh của từng bệnh nhân, phân tích đặc điểm di truyền rồi thiết kế một loại vaccine riêng phù hợp với từng người. Loại vaccine này giúp hệ miễn dịch nhận biết chính xác các tế bào ung thư và kích hoạt phản ứng tấn công chúng.

Bên cạnh Neooncovac, các quan chức y tế Nga cho biết, những bệnh nhân điều trị bằng thuốc peptide Oncopept cũng đã xuất hiện phản ứng miễn dịch như mong đợi.

Hiện Viện Nghiên cứu Gamaleya tiếp tục mở rộng nghiên cứu các liệu pháp điều trị cá nhân hóa đối với nhiều loại ung thư khác, bao gồm ung thư tuyến tụy, ung thư thận và ung thư phổi không tế bào nhỏ.