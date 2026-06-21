Bé 3 tháng ngộ độc vì bố mẹ pha sữa bằng nước ép rau củ

Theo Zonglan News, đứa trẻ được đưa khẩn cấp đến Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, trong tình trạng da tím tái, môi chuyển màu xanh tím và khó thở.

Cha mẹ bé cho biết các triệu chứng xuất hiện không lâu sau khi bé uống sữa. Theo cặp vợ chồng, họ đã pha sữa công thức bằng nước ép rau củ thay vì nước lọc vì cho rằng nước ép rau củ bổ dưỡng hơn. Các bác sĩ tại bệnh viện chẩn đoán bé bị ngộ độc nitrit. Sau hai ngày điều trị, bé đã được xuất viện vào giữa tháng 6.

Theo bác sĩ, khi rau củ được đun nấu trong thời gian dài, phần nước thu được có thể chứa hàm lượng nitrit cao. Nếu dùng loại nước này để pha sữa, trẻ sơ sinh có nguy cơ gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Do hệ tiêu hóa và chức năng thận của trẻ ba tháng tuổi chưa phát triển hoàn thiện, cơ thể các bé không thể xử lý hiệu quả lượng nitrat cao. Khi nitrit đi vào máu, chúng làm suy giảm khả năng vận chuyển oxy của hồng cầu, khiến môi, da và móng tay của bé chuyển sang màu tím tái.

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Chuyên gia khuyến cáo phụ huynh chỉ nên pha sữa công thức bằng nước ấm. Không nên dùng nước ép rau củ, nước cơm, nước trái cây hoặc các loại nước canh để thay thế nước.

Cao Qi, bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Nhân dân số 1 Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nhắc nhở phụ huynh cần nhận biết các dấu hiệu ngộ độc nitrit và đưa trẻ đến bệnh viện càng sớm càng tốt nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường.

"Chỉ chậm trễ vài phút cũng có thể khiến tính mạng của trẻ gặp nguy hiểm", bác sĩ Cao viết trên mạng xã hội. "Tôi hy vọng các bậc phụ huynh không nuôi con theo trào lưu hoặc dựa trên suy đoán chủ quan của mình. Thực phẩm tự nhiên không phải lúc nào cũng phù hợp với trẻ nhỏ".

Những vụ việc liên quan đến cách chăm trẻ sơ sinh thiếu cơ sở khoa học thường gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Năm ngoái, một bé trai mới 52 ngày tuổi ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, phải nhập viện do ngộ độc vi khuẩn Clostridium botulinum - tác nhân gây bệnh ngộ độc thịt (botulism). Bà của em bé sau đó cho biết đã pha thêm mật ong vào nước rồi cho cháu uống.