Chồng ngất xỉu vì sốc tâm lý khi chứng kiến vợ 'vượt cạn'

Sự việc vừa được bác sĩ Nguyễn Biên Thùy, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chia sẻ vào ngày 30/7.

Theo lời bác sĩ Thùy, sản phụ mang thai tuần 38 được chỉ định mổ đẻ lần đầu. Ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp, nhưng khi bé gái 3,8 kg cất tiếng khóc chào đời, chồng sản phụ đột ngột đổ gục. Ekip y tế sau khi hoàn thành ca đỡ đẻ căng thẳng lập tức chuyển sang hỗ trợ y tế cho người bố. Sau vài phút, anh đã tỉnh lại và ổn định sức khỏe.

Bác sĩ Thùy cho biết các trường hợp người nhà ngất xỉu trong phòng sinh, phòng mổ ít gặp. Nhiều người có tâm lý yếu, chỉ cần nhìn thấy một chút máu trên dây rốn hoặc xung quanh em bé cũng đủ hoảng loạn và ngất.

Người đàn ông ngất xỉu khi vào phòng mổ cùng vợ. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Việc có người thân, đặc biệt là người chồng, đồng hành trong thời khắc vượt cạn có ý nghĩa quan trọng, giúp giảm áp lực cho sản phụ và tăng gắn kết gia đình. Bệnh viện luôn ủng hộ những khoảnh khắc xúc động này, nhưng bác sĩ Thùy cũng lưu ý "không phải ai cũng phù hợp để đồng hành cùng vợ trong phòng mổ".

Sinh mổ là một cuộc đại phẫu tiềm ẩn nhiều rủi ro như băng huyết hay biến chứng gây mê, gây tê. Sản phụ phải đối mặt với nỗi sợ hãi từ dao kéo, tiếng dụng cụ y tế và cảm giác tê dại toàn thân nhưng vẫn nhận biết được mọi thao tác của bác sĩ.

Đối với người chồng, việc trực tiếp chứng kiến không khí căng thẳng, mùi sát khuẩn đặc trưng, tiếng thiết bị đo nhịp tim liên tục và các can thiệp y khoa có thể gây sốc tâm lý lớn. Sự kết hợp giữa nỗi lo lắng tột độ cho sự an nguy của vợ con cùng niềm hạnh phúc vỡ òa khi nghe tiếng khóc đầu tiên của con là nguyên nhân khiến người chồng xúc động mạnh và ngất xỉu.

Các chuyên gia khuyến cáo những người có tiền sử sợ máu hoặc tâm lý không vững vàng tốt nhất không nên vào phòng mổ. Nếu vẫn quyết định vào, người chồng cần chuẩn bị tâm lý thật vững vàng và tuyệt đối không nhìn vào khu vực phẫu thuật để tránh những hình ảnh gây sốc, ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân và làm gián đoạn công việc của ekip y tế. Gia đình cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định về sát khuẩn, mặc trang phục chuyên dụng và di chuyển theo hướng dẫn để không gây ảnh hưởng đến không gian vô trùng và thao tác của ekip mổ.