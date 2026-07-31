Món chân giò kho thơm mềm, lên màu đẹp mắt nhờ thêm loại nước giải khát quen thuộc ngày hè

Chân giò kho coca thơm mềm, đậm vị

Khi nhắc đến coca là mọi người vẫn nhớ tới loại nước giải khát phổ biến. Vào ngày hè chỉ cần cốc nước coca với đá sẽ cảm thấy sảng khoái. Thế nhưng, loại nước uống này được các đầu bếp và các bà nội trợ còn dùng làm nguyên liệu để chế biến những món kho.

Coca vừa giải khát, thêm vào món ăn cũng làm tăng hương vị thơm ngon. Ảnh TL

Coca có chứa đường caramel, vị ngọt nhẹ khi cho vào món ăn như chân giò kho sẽ giúp lên màu đẹp tự nhiên. Thịt chân giò hầm mềm hơn, kết hợp cùng các nguyên liệu quen thuộc khác càng làm cho món ăn thêm hấp dẫn. Món chân giò kho coca có lớp da mềm béo nhưng không ngấy, phần thịt thấm vị, nước kho sánh đậm rất thích hợp ăn cùng cơm nóng.

Lưu ý khi dùng coca để chế biến món ăn

Mặc dù coca là nguyên liệu có thể thêm vào món ăn giúp hấp dẫn hơn, nhưng theo đầu bếp Trần Thảo (Hà Nội) không nên cho quá nhiều coca vì dễ khiến món ăn bị ngọt gắt, át vị mặn đặc trưng của món kho.

Bản thân coca đã có nhiều đường nên khi nêm cần giảm lượng đường, tránh món ăn bị quá ngọt.

Ngoài ra, mọi người cần kho ở lửa nhỏ để phần đường trong coca từ từ caramel hóa, giúp nước kho sánh, màu đẹp hơn. Kết hợp thêm với nước dừa, món kho sẽ càng có vị ngọt thanh tự nhiên, lạ miệng. Để tránh phần sốt bị cháy bén nồi, khi kho nước gần cạn nên đảo nhẹ tay.

Nguyên liệu làm món chân giò kho coca:

+ 1 cái chân giò

+ 1 lon coca

+ 300-500ml nước dừa tươi

+ Gừng, sả, hành, tỏi, ớt

+ 2 hoa hồi

+ Gia vị: nước màu, mắm, hạt nêm, tiêu, ớt bột, dầu hào, tương ớt.

Cách làm chân giò kho coca:

Chân giò làm sạch, rửa nước muối loãng rồi đem chần qua nước sôi có cho thêm vài lát gừng, muối và hành tím khoảng 5 phút để loại tạp chất và mùi hôi.

Băm nhỏ sả, ớt, tỏi, hành tím. Ướp chân giò với nước mắm, hạt nêm, dầu hào, tiêu, một ít nước màu, tương ớt cùng một lượng hành, tỏi, sả đã băm khoảng 30 phút cho ngấm gia vị. Ảnh: Đan Vy

Phi thơm phần hành, tỏi, sả còn lại với một ít dầu ăn, cho thêm 2 – 3 cái hoa hồi vào đảo nhanh cho dậy mùi. Tiếp đến, cho chân giò vào xào săn lại, đổ nước dừa và coca vào ngập mặt thịt là được.Đun sôi rồi sau đó hạ nhỏ lửa, kho khoảng 45-60 phút hoặc có thể dùng nồi áp suất cho ngắn thời gian và nhanh nhừ. Khi nước kho sánh lại, thịt mềm và thấm đều gia vị thì nêm nếm lại cho vừa ăn. Cuối cùng cho ít sả băm, ớt vào để cho món ăn thêm đậm vị và bắt mắt. Ảnh: Đan Vy

Món chân giò kho coca vừa có hương vị lạ miệng vừa màu sắc đẹp. Ảnh: Đan Vy