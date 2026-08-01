Kho thịt theo cách này ăn cùng bánh mì đảm bảo hương vị mới lạ, thơm phức, ngon tuyệt

Nếu đã quá quen với bánh mì kẹp chả, pate hay trứng, hãy thử đổi vị với bánh mì thịt xíu kiểu Huế.

Những miếng ba chỉ kho mềm, phần mỡ trong veo, dẻo béo quyện cùng mùi thơm đặc trưng của ngũ vị hương, sả, mè rang và nước sốt sánh keo tạo nên sức hấp dẫn khó chối từ.

Kho thịt theo cách này kẹp cùng bánh mì giòn rụm, thêm rau răm, ngò, dưa leo và chút tương ớt cay nồng, món ăn vừa hài hòa hương vị vừa đủ no cho bữa sáng, bữa xế hay những ngày muốn đổi món.

Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc và cách làm không quá cầu kỳ, bạn đã có ngay ổ bánh mì chuẩn vị Huế thơm ngon, đậm đà khiến ai ăn cũng muốn thưởng thức thêm. Dân Việt giới thiệu cách làm kho thịt xíu ăn kèm bánh mì kiểu Huế như sau:

Dân Việt giới thiệu cách làm kho thịt xíu ăn kèm bánh mì kiểu Huế

Nguyên liệu kho thịt xíu:

- Thịt ba chỉ: 500 gr

- Hành tỏi sả xay nhuyễn: 2 muỗng canh đầy

- Ngũ vị hương: ½ muỗng cà phê

- Xì dầu: 4 muỗng canh

- Nước mắm: 5 muỗng canh

- Đường: 5 muỗng canh đầy

- Mè trắng rang tuỳ thích.

Cách kho thịt xíu:

- Thịt ba chỉ cắt miếng vừa ăn ướp với 3 muỗng canh đường trong vòng 2 tiếng.

- Ướp đường xong thì cho ½ muỗng canh hành tỏi sả xay, ngũ vị hương, xì dầu, nước mắm vào trộn đều.

Nước ngập thịt như này, kho cạn nước thịt mềm, chuyển màu rất ngon.

- Bắc nồi lên bếp cho dầu ăn và 1 muỗng đường vào nấu đến khi chuyển màu cánh gián đậm 1 chút rồi cho hành tỏi sả xay nhuyễn còn lại vào phi thơm, phi đến khi thấy sả chuyển vàng thì cho thịt đã ướp vào, đảo đều cho thịt săn lại thì cho nước ngập mặt thịt, kho với lửa lớn, nêm nếm lại gia vị, thịt này sẽ hơi ngọt 1 chút, vì hơi ngọt nên phần mỡ mới dẻo và keo lại mới ngon, kho đến khi cạn gần hết nước thì cho mè rang vào là xong, lưu ý chừa lại ít nước để chan vào mì.

- Tương ớt: luộc ớt với xíu muối rồi xay nhuyễn cũng với ít nước, bắc chảo dầu phi thơm tỏi rồi cho ớt vào, cho vào xíu muối và xíu đường, nấu đến khi hơi đặc đặc lại thì tắt bếp.

Ăn kèm bánh mì thêm có rau răm, ngò và dưa leo.

Chúc các bạn thành công khi kho thịt theo cách này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Huỳnh Thị Nghĩa thực hiện.