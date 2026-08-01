Người đàn ông suýt chết sau bữa hải sản sống

Hôm 30/7, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Xu được chuyển đến Trung tâm Lâm sàng Y tế Công cộng Thượng Hải trong tình trạng viêm nhiễm nghiêm trọng toàn thân, rối loạn đông máu, thiếu máu nặng và xuất hiện nhiều vết loét ở đường ruột và ổ bụng.

Bác sĩ cho biết Xu đối mặt nguy cơ thủng ruột và chảy máu ồ ạt. Thể trạng suy kiệt khiến bệnh nhân không thể tiếp tục chịu thêm một cuộc phẫu thuật lớn. Trước đó, ông đã trải qua nhiều lần phẫu thuật tại một cơ sở y tế khác nhưng tình trạng không cải thiện.

Khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ phải phối hợp cầm máu, kiểm soát nhiễm trùng, điều chỉnh rối loạn đông máu và duy trì chức năng các cơ quan.

Xu nhập viện điều trị suốt một tháng. Ảnh: HK01

Sau hơn 30 ngày điều trị liên tục, tình trạng xuất huyết và nhiễm trùng nặng của ông được kiểm soát. Bệnh nhân dần ổn định và thoát khỏi nguy hiểm. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông Xu nhiễm Entamoeba histolytica, loại ký sinh trùng đơn bào gây bệnh lỵ amip.

Xu cho biết đầu tháng 6, ông có chuyến công tác tại Thái Lan. Trong thời gian ở đây, ông ăn nhiều món hải sản sống ướp gia vị và sử dụng một số đồ uống được cho là đã hỏng.

Ban đầu, người đàn ông chỉ cảm thấy khó chịu nhẹ ở đường tiêu hóa. Ông cho rằng nguyên nhân là uống quá nhiều đồ lạnh nên không đi khám. Sau khi trở về Trung Quốc, tình trạng nhanh chóng trở nặng với các biểu hiện đau bụng, tiêu chảy ra máu, xuất huyết tái phát và sốc nhiễm trùng.

Hải sản sống là món ăn đường phố nổi tiếng tại Thái Lan. Ảnh: HK01

Các bác sĩ cho biết Entamoeba histolytica có thể xâm nhập cơ thể qua thực phẩm hoặc nguồn nước nhiễm bẩn. Khi vào đường ruột, ký sinh trùng phá hủy niêm mạc, tạo thành các ổ loét và gây chảy máu.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường chỉ đau bụng hoặc tiêu chảy nên dễ nhầm với viêm dạ dày, ruột thông thường. Việc tự dùng thuốc cầm tiêu chảy có thể che lấp triệu chứng, khiến quá trình chẩn đoán và điều trị bị chậm trễ.

Trong trường hợp nặng, thành ruột có thể bị loét và hoại tử trên diện rộng, dẫn đến tiêu chảy ra máu, sốt cao, thủng ruột hoặc sốc nhiễm trùng. Ký sinh trùng cũng có thể theo đường máu đến gan, gây áp xe. Một số bệnh nhân phải cắt bỏ phần ruột bị tổn thương và có nguy cơ tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Các chuyên gia khuyến cáo du khách thận trọng với hải sản sống, thực phẩm tái và đồ uống không rõ điều kiện bảo quản. Người xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội, tiêu chảy kéo dài, đi ngoài ra máu, nôn hoặc sốt cần đến cơ sở y tế sớm, thay vì tự điều trị tại nhà.