Chủ quán lẩu gà 'xin khách đừng tới' đi thi đầu bếp bị loại ngay vòng đầu

Ông Mo, chủ quán lẩu gà ở quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, xuất hiện trong tập đầu chương trình Nhất Phạn Phong Thần 2, phát sóng cuối tháng 7. Chương trình quy tụ 100 đầu bếp từ nhiều vùng của Trung Quốc, trong đó chỉ 30 người được chọn vào vòng sau.

Ông mang tới món lẩu gà tiềm thuốc bắc, món ăn từng giúp quán thu hút hàng nghìn thực khách. Tạ Đình Phong đánh giá thịt gà ngon, nước dùng đậm đà và dễ uống. Tuy nhiên, giám khảo Trương Dũng, nhà sáng lập chuỗi nhà hàng Xin Rong Ji, cho rằng món ăn chủ yếu dựa vào độ tươi của nguyên liệu, cách chế biến kiểu gia đình và không thể hiện nhiều kỹ thuật. Ông Mo vì thế không giành được suất đi tiếp.

Ông Mo, chủ quán lẩu gà ở quận Thuận Đức (trái), và giám khảo Tạ Đình Phong. Ảnh: HK01

Sau khi tập thi phát sóng, phía Lẩu gà ông Mo cho biết ông chưa từng nghĩ mình đại diện cho ẩm thực Quảng Đông, cũng thừa nhận bản thân không có kỹ thuật cầu kỳ. Theo ông, điểm quan trọng nhất của món ăn là tôn trọng nguyên liệu và giữ hương vị tự nhiên.

Chủ quán cũng không quá bất ngờ trước kết quả. Ông cho biết tham gia ghi hình vài ngày chủ yếu để nghỉ ngơi sau hơn hai tháng liên tục làm việc vì quán quá đông.

Lẩu gà ông Mo vốn là một quán nhỏ ở làng Cám Hiện, thị trấn Trần Thôn. Quán nổi tiếng từ tháng 3, sau khi một blogger ẩm thực đăng video trải nghiệm lên mạng xã hội. Trước đó, quán chỉ bán vài chục con gà mỗi ngày. Sau khi video lan truyền, lượng tiêu thụ tăng lên hơn 400 con, khách xếp hàng đến 4h sáng. Có thời điểm, quán đón khoảng 2.000 - 3.000 lượt người mỗi ngày.

Không đủ khả năng phục vụ, ông Mo nhiều lần lên mạng xin thực khách đừng tới. Ông thậm chí nói quán sử dụng gà đông lạnh với hy vọng làm khách bớt tò mò nhưng phát ngôn này lại khiến địa điểm càng được chú ý.

Để đáp ứng lượng khách tăng đột biến, ông mở rộng quán từ 4 bàn lên hơn 60 bàn, đồng thời tuyển thêm nhân viên. Nhà hàng sau đó lập đội livestream hơn 20 người, bán nước lẩu và các set gà chế biến sẵn vào hai khung giờ mỗi ngày.

Quán lẩu gà nổi tiếng từ tháng 3. Ảnh: HK01

Tuy nhiên, sức hút của quán bắt đầu giảm sau vài tháng. Một phóng viên Trung Quốc ghi nhận lượng gà bán trực tiếp có ngày xuống dưới 20 con. Đến tháng 7, doanh thu hàng ngày chỉ còn khoảng 10.000 - 25.000 NDT, tương đương 37-92 triệu đồng, giảm khoảng 95% so với thời điểm cao nhất.

Ông Mo thừa nhận đang chịu áp lực lớn vì phải trả lương cho đội ngũ nhân viên được tuyển thêm khi quán đông khách. Ông nói nếu không tiếp tục livestream, nhà hàng sẽ khó duy trì chi phí nhân sự.