Lại nghi ngộ độc bánh mì ở Đồng Tháp, hàng chục người nhập viện

Ngày 17/6, UBND phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, trưa 16/6, Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho tiếp nhận thông tin về nhiều trường hợp có biểu hiện bất thường về sức khỏe sau khi ăn bánh mì thịt. Các bệnh nhân này lần lượt được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, Bệnh viện Quân y 120 và Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho.

Tiệm bánh mỳ Hồng Ngọc trên đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

Đến 14 giờ cùng ngày, qua xác minh, ghi nhận 22 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, Bệnh viện Quân y 120 tiếp nhận đông nhất với 14 ca, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang và Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho mỗi nơi điều trị 4 ca.

Các bệnh nhân nhập viện đều có chung các triệu chứng chính của ngộ độc thực phẩm như: đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, tê tay và mệt mỏi.

Tính đến 19h ngày 16/6, đa số các ca bệnh đều tiếp xúc tốt, tỉnh táo, đang được điều trị tích cực tại các khoa chuyên khoa và chưa ghi nhận trường hợp nào chuyển biến nặng.

Theo điều tra ban đầu, tất cả các bệnh nhân trên đều nghi ngờ bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì thịt mua tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37, trên đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND phường Đạo Thạnh đã lập đoàn liên ngành kiểm tra đột xuất cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở này tạm ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh kể từ 19h ngày 16/6, cho đến khi có kết quả chính thức.

Bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Ảnh: BV ĐK TG

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra không thể lấy được mẫu thực phẩm lưu của ngày 15/6 - thời điểm thực khách ăn và có biểu hiện ngộ độc. Do các loại chả, xúc xích tại tiệm có nhiều lô, nhiều ngày sản xuất khác nhau, nên cơ sở không xác định được mẫu đã dùng. Riêng đối với nguyên liệu pa-tê, do tiệm tự sản xuất và đã bán hết hết trong ngày, không còn mẫu lưu.

Hiện tại, các bệnh viện đang phối hợp cùng Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân để gửi xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc. Địa phương cũng thành lập tổ theo dõi sát tình hình các bệnh nhân đang nằm viện.