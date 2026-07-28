84 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở Lâm Đồng

Chiều 28/7, ông Lê Khắc Phúc, Phó chủ tịch UBND xã Nam Ban Lâm Hà, cho biết các bệnh nhân nhập viện từ ngày 26/7 đến nay. Điểm chung là họ đều ăn bánh mì mua tại cơ sở bánh mì thịt nướng - pate Minh Trung, ở thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Ban Lâm Hà, trong sáng 25 và 26/7. Báo cáo của cơ quan chức năng cho thấy cơ sở đã bán khoảng 110 ổ bánh mì trong hai ngày này.

Bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Ảnh: Hoài Thanh

Ngành y tế Lâm Đồng ghi nhận 84 người đến khám, điều trị tại Trạm Y tế xã Nam Ban Lâm Hà, Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Chẩn đoán ban đầu nghi bệnh nhân ngộ độc thực phẩm.

Hiện 39 người đã xuất viện. Trong các bệnh nhân đang điều trị chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng.

Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm đã lấy 7 mẫu thực phẩm tại cơ sở bánh mì gồm thịt nướng, pate, sốt trứng, sốt thịt, giò, dưa leo và củ cải chua, gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên kiểm nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện tiệm bánh mì tạm dừng hoạt động, theo yêu cầu của UBND xã Nam Ban Lâm Hà.

Từ đầu năm đến nay, các tỉnh thành phía Nam liên tiếp xảy ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt sau khi ăn bánh mì. Nguyên nhân do nguyên liệu ăn kèm bánh mì, như pate, thịt, rau, chả... nhiễm vi khuẩn đường ruột Salmonella, E.coli.