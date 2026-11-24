Nguy cơ từ khói thuốc và môi trường lao động

Cho rằng mình mắc bệnh hô hấp thông thường, ông L.T.H. (71 tuổi) tự điều trị tại nhà. Khi cơn ho kéo dài không dứt, ông mới đến Bệnh viện K (Hà Nội). Kết quả thăm khám cho thấy khối u kích thước 15×16 cm ở phổi trái đã bít tắc phế quản thùy trên, khiến gần như toàn bộ thùy này bị xẹp. Bác sĩ còn phát hiện hạch trung thất nghi di căn. Ông được phẫu thuật tạo hình phế quản, cắt thùy trên phổi trái và vét hạch.

Chị P.T.T.H. (53 tuổi, Phú Thọ) phát hiện bệnh trong một lần khám sức khỏe định kỳ. Khi đó, chị chưa có triệu chứng. Kết quả chụp CT ngực liều thấp phát hiện ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn I. Chị được phẫu thuật và sau hai năm, bệnh chưa tái phát.

ThS.BS Nguyễn Duy Anh (Ảnh: BSCC)

Theo ThS.BS Nguyễn Duy Anh, nguyên bác sĩ Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, ung thư phổi là một trong những thách thức lớn của ngành ung thư tại Việt Nam.

Theo ước tính GLOBOCAN 2024 của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), ung thư phổi đứng đầu về số ca mắc mới ở nam giới Việt Nam, với khoảng 16.100 ca mỗi năm. Ung thư gan, từng đứng đầu theo số liệu năm 2022, xuống vị trí thứ ba, sau ung thư phổi và ung thư đại trực tràng.

Bác sĩ Duy Anh cho biết thuốc lá liên quan đến khoảng 80-85% số ca ung thư phổi. Người hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 15-30 lần người không hút. Với những người thường xuyên hít phải khói thuốc, nguy cơ mắc bệnh tăng khoảng 20-30%. Trong gia đình có người hút thuốc, vợ và con thường là những người chịu ảnh hưởng của khói thuốc thụ động.

Thuốc lào cũng chứa các chất gây ung thư. Theo bác sĩ Duy Anh, hiện chưa có đủ bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn khi sử dụng lâu dài. Các sản phẩm này còn có thể khiến người trẻ lệ thuộc nicotine.

Trong môi trường lao động, amiăng, bụi silic, khói hàn, khí thải diesel và các chất như crôm, niken, asen là những tác nhân cần lưu ý. Người làm việc trong ngành xây dựng, khai khoáng, cơ khí và vận tải có thể thường xuyên tiếp xúc với các tác nhân này nếu thiếu bảo hộ. Phơi nhiễm amiăng kéo dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư phổi nhiều lần. Theo bác sĩ, nếu đồng thời hút thuốc, nguy cơ có thể tăng lên hàng chục lần.

Khói đốt củi, than tổ ong trong không gian kín và khí radon phát sinh từ đất đá cũng là những yếu tố nguy cơ. Bác sĩ lưu ý thêm về tiền sử gia đình mắc ung thư phổi và các bệnh phổi mạn tính như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), xơ phổi hoặc lao phổi cũ.

Qua thực tế thăm khám, bác sĩ Duy Anh ghi nhận ngày càng nhiều trường hợp ung thư phổi ở người chưa từng hút thuốc. Theo ông, khi đánh giá nguy cơ mắc bệnh, cần xem xét cả tiền sử hút thuốc và các yếu tố phơi nhiễm khác.

Bụi mịn PM2.5 có thể đi sâu tới phế nang

Năm 2013, IARC xếp ô nhiễm không khí ngoài trời và bụi hạt trong không khí ô nhiễm vào nhóm 1, nhóm các tác

Nhiều người chỉ phát hiện ung thư phổi khi khối u đã phát triển lớn. Ảnh: CDC

nhân được xác định gây ung thư ở người. Theo bác sĩ Duy Anh, các hạt PM2.5 có kích thước rất nhỏ, có thể đi sâu vào đường hô hấp tới tận phế nang. Các hạt bụi có thể mang theo kim loại nặng và hợp chất hữu cơ độc hại, gây viêm mạn tính và làm tổn thương ADN của tế bào phổi. Một số nghiên cứu còn cho thấy bụi mịn có thể thúc đẩy các tế bào đã mang đột biến gene, chẳng hạn EGFR, phát triển thành ung thư.

Một số nghiên cứu được bài gốc dẫn lại ghi nhận khi nồng độ PM2.5 tăng thêm 10 µg/m³, nguy cơ ung thư phổi có thể tăng khoảng 8–10%. Tại Hà Nội, nồng độ PM2.5 trung bình năm từng được ghi nhận cao gấp 5-8 lần mức khuyến cáo 5 µg/m³ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Bác sĩ Duy Anh cho rằng tác động của bụi mịn lên nguy cơ mắc bệnh của từng người thấp hơn tác động của thuốc lá. Tuy nhiên, việc hàng triệu người cùng tiếp xúc với không khí ô nhiễm trong nhiều năm có thể làm tăng đáng kể gánh nặng bệnh tật trên quy mô dân số.

Theo bác sĩ Duy Anh, kiểm soát ô nhiễm không khí cần các giải pháp ở cấp chính sách. Khi chất lượng không khí ở mức xấu, người dân có thể giảm phơi nhiễm bằng cách hạn chế hoạt động ngoài trời, tránh ra đường vào giờ cao điểm và dùng khẩu trang đạt chuẩn N95 hoặc KN95 khi cần thiết. Sử dụng máy lọc không khí trong nhà và tuân thủ quy định về bảo hộ lao động cũng giúp giảm tiếp xúc với các tác nhân gây hại cho phổi.