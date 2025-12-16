Những dấu hiệu sớm ung thư gan dễ bị bỏ qua

Ung thư gan xảy ra khi các tế bào ung thư hình thành trong mô gan. Những triệu chứng của bệnh khó phát hiện, khiến điều trị khó khăn khi bệnh tiến triển. Dưới đây là một số dấu hiệu của bệnh đáng lưu ý.

Giảm cân nhanh chóng mà không cần ăn kiêng, tập thể dục

Một trong những dấu hiệu sớm của ung thư gan là sụt cân không rõ nguyên nhân. Điều này xảy ra vì ung thư ảnh hưởng đến khả năng xử lý chất dinh dưỡng của gan. Do đó, năng lượng nhanh chóng bị tiêu hao, dẫn đến sụt cân.

Mất cảm giác thèm ăn

Gan là cơ quan quan trọng trong quá trình tiêu hóa, bất kỳ sự gián đoạn nào ở gan cũng khiến cơ thể có cảm giác chán ăn. Người mắc bệnh ung thư gan giai đoạn đầu thường nhanh no dù chỉ ăn một lượng nhỏ. Bệnh ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất khiến cơ thể khó xử lý thức ăn bình thường.

Đau bụng trên

Đau hoặc khó chịu ở phía trên bụng là một dấu hiệu khác của bệnh dễ bị bỏ qua. Cơn đau này thường âm ỉ hoặc nhói, đôi khi lan sang vai phải hoặc lưng. Tuy nhiên, tình trạng này cũng có thể do khó tiêu. Khi xuất hiện cơn đau này, người bệnh nên đi khám.

Buồn nôn

Buồn nôn, nôn mửa thường xuyên không rõ nguyên nhân cũng có thể là triệu chứng của ung thư gan. Điều này xảy ra vì chức năng gan suy giảm, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Mệt mỏi, suy nhược

Cảm giác mệt mỏi, yếu ớt bất thường kéo dài ngay cả khi nghỉ ngơi thường bắt nguồn từ nhiều vấn đề sức khỏe. Cơ thể sử dụng nhiều năng lượng để chống lại ung thư, có thể khiến người bệnh kiệt sức.

Mắt bị vàng

Da và lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng xảy ra do gan không còn khả năng loại bỏ chất bilirubin khỏi máu. Người bệnh cũng thường cảm thấy da ngứa, nước tiểu sẫm màu, phân nhạt màu.

Sưng tấy, tích tụ dịch

Ung thư gan có thể gây tích tụ dịch trong ổ bụng, khiến bụng sưng to, cảm giác nặng nề. Tình trạng sưng này gây khó chịu, cho thấy gan không hoạt động bình thường. Người bệnh cũng dễ bị sưng chân.

Những triệu chứng này phổ biến, dễ nhầm lẫn với những bệnh lý ít nghiêm trọng gây ra như khó tiêu, căng thẳng, nhiễm trùng. Vì ban đầu biểu hiện bệnh không rõ ràng nên mọi người thường trì hoãn đi khám, khiến ung thư tiến triển đến giai đoạn nặng.

Để chăm sóc sức khỏe gan, mỗi người cần duy trì lối sống lành mạnh. Chế độ ăn nên cân bằng, nhiều rau xanh, trái cây, chất béo có lợi, hạn chế đồ chiên xào, nhiều đường và muối, tập thể dục thường xuyên, uống đủ nước, hạn chế rượu bia.