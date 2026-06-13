4 dấu hiệu cảnh báo ung thư gan hay bị nhầm với khó tiêu, táo bón

Bụng to lên bất thường, căng trướng

Khác với việc tăng cân tích mỡ thông thường khi mỡ bụng sờ vào có cảm giác mềm mại, bụng to do ung thư gan thường đi kèm với hiện tượng cổ trướng (tích tụ dịch trong khoang bụng). Lúc này, vùng bụng của bạn sẽ phình to ra một cách nhanh chóng, khi sờ vào thấy căng cứng, có cảm giác nặng nề và đôi khi nghe thấy tiếng ọc ạch bên trong dù bạn không hề ăn no.

Đau tức hoặc khó chịu khắp vùng bụng phải

Gan nằm ở vị trí phía trên bên phải của khoang bụng, ngay dưới lồng ngực. Khi các tế bào ác tính bắt đầu hình thành và phát triển, khối u sẽ tăng dần kích thước và chèn ép vào màng bọc gan, gây ra những cơn đau âm ỉ, đau nhói hoặc cảm giác nặng nề, tức tối vùng hạ sườn phải mà không rõ nguyên nhân.

Ung thư gan là một trong những căn bệnh ác tính có tỷ lệ tử vong cao hàng đầu hiện nay, một phần lớn là do bệnh thường tiến triển âm thầm ở giai đoạn khởi phát. (Ảnh minh hỏa).

Tiêu hóa kém, thường xuyên đầy hơi và chán ăn khó chịu

Gan đóng vai trò cốt lõi trong việc tiết mật để tiêu hóa chất béo, nên khi gan bị tổn thương, hệ tiêu hóa sẽ là nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên. Bạn sẽ liên tục gặp phải tình trạng đầy bụng, chướng hơi, ăn vào rất lâu tiêu dù chỉ ăn một lượng thức ăn nhỏ, dẫn đến cảm giác chán ăn, sợ mỡ và sụt cân nhanh chóng chứ không hề tăng cân như lầm tưởng.

Vàng da và ngứa ngáy ngoài da

Dấu hiệu vàng da và vàng mắt xảy ra khi nồng độ bilirubin (một chất sắc tố mật) trong máu tăng cao đột biến do gan không thể chuyển hóa được. Đồng thời, sự tích tụ của muối mật dưới da khi gan bị suy yếu cũng sẽ kích thích các đầu dây thần kinh, gây ra tình trạng ngứa ngáy dữ dội ở các vùng da trên cơ thể. Đây là những biểu hiện trực quan nhất cảnh báo các bệnh lý về gan, đặc biệt là ung thư gan mà bạn cần đi khám ngay.

Ngoài ra, mệt mỏi triền miên cũng là một dấu hiệu đáng chú ý. Đây là một trong những biểu hiện đầu tiên cho thấy chức năng gan đang gặp trục trặc nghiêm trọng. Khi các tế bào gan bị tổn thương do khối u tấn công, khả năng chuyển hóa chất dinh dưỡng và đào thải độc tố của gan sẽ bị suy giảm nặng nề. Điều này khiến cơ thể bị tích tụ chất độc, dẫn đến cảm giác kiệt sức, uể oải kéo dài dù bạn không hề lao động nặng hay thức đêm.