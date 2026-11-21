Cá cơm là loại cá nhỏ nhưng giàu dinh dưỡng, được xem là một trong những loại cá biển lành mạnh nhất. Trong 100 gam cá cơm tươi có khoảng 130 calo và gần 20 gam protein chất lượng cao, giúp xây dựng cơ bắp và tạo cảm giác no lâu.

Điểm nổi bật nhất là hàm lượng omega 3 rất cao, gồm EPA và DHA, tốt cho tim mạch, não bộ và thị lực. Loại cá này chứa nhiều canxi vì thường được ăn cả xương, giúp xương và răng chắc khỏe, hữu ích cho trẻ em và người lớn tuổi.

Ngoài ra, loại cá này cung cấp vitamin D, vitamin B12, sắt và iốt, hỗ trợ tạo máu và điều hòa tuyến giáp. Nhờ sống ngắn ngày, cá cơm ít tích lũy thủy ngân hơn cá lớn. Bạn có thể ăn cá cơm kho, chiên giòn, nấu canh chua hay trộn gỏi.

Trong đó, cá cơm khô trộn xoài là món ăn dân dã nhưng có sức hấp dẫn khó cưỡng, kết hợp hài hòa giữa vị mặn thơm của cá cơm chiên giòn, vị chua thanh của xoài xanh cùng nước mắm chua ngọt cay cay.

Điểm nhấn của món ăn còn nằm ở hương thơm đặc trưng của rau răm, dầu nén phi và vị bùi béo của đậu phộng rang. Từng nguyên liệu hòa quyện tạo nên món gỏi đủ vị chua, cay, mặn, ngọt, vừa giòn rụm vừa đậm đà, ăn mãi không ngán.

Món này có thể dùng làm món ăn chơi, món khai vị hoặc ăn kèm bánh tráng nướng đều rất ngon và hấp dẫn. Dân Việt giới thiệu cách làm món ăn này như sau:

1. Sơ chế và chiên cá

- Cá cơm khô ngâm rồi rửa thật sạch.

- Cá sau khi rửa sạch, để ráo rồi áo một lớp bột chiên giòn.

- Đun dầu nóng, cho cá vào chiên vàng. Em chiên cá 2 lần để cá giòn rụm, ăn không bị dai.

2. Pha nước mắm chua ngọt

- 1 muỗng nước mắm

- 1 muỗng đường

- Nước cốt 2 quả tắc

- 2 quả ớt băm

Khuấy đều cho tan đường.

3. Trộn gỏi

- Xoài xanh bào sợi

- Cá cơm khô chiên giòn

- Rau răm

- Dầu nén phi thơm

- Đậu phộng rang

- 1 muỗng sốt mắm

Cho xoài bào sợi vào thau, thêm cá cơm chiên, nước mắm chua ngọt, sốt mắm, dầu nén phi và rau răm rồi trộn đều cho thấm vị.

Cuối cùng bày ra dĩa, rắc thêm đậu phộng rang lên trên là xong.

Món này ăn kèm bánh tráng nướng nữa thì hết sẩy, vừa chua, cay, mặn, ngọt, vừa giòn rụm, hấp dẫn.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thanh Hiền Lê thực hiện.