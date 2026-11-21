Tôi được biết hạt ý dĩ (bo bo) có chứa một số hoạt chất đang được nghiên cứu về tiềm năng chống ung thư. Xin chuyên gia cho biết hạt ý dĩ có những tác dụng gì đối với sức khỏe, người bệnh ung thư có nên bổ sung loại hạt này vào chế độ ăn không? (Mỹ Hằng - Hà Nội).

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thị Diễm Hương, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3 tư vấn:

Theo y học cổ truyền, ý dĩ nhân có vị ngọt, nhạt, tính hơi hàn, quy vào các kinh tỳ, vị, phế và thận. Dược liệu này có công năng kiện tỳ, thẩm thấp, thanh nhiệt, bài nùng; thường được sử dụng trong một số trường hợp phù thũng, tiêu hóa kém, tiêu chảy do thấp nhiệt, đau nhức gân xương và mụn nhọt.

Với đặc tính dễ chế biến, hạt ý dĩ có thể được đưa vào thực đơn dưới dạng cháo, súp hoặc món hầm để tăng cường dinh dưỡng. Người bệnh, nhất là người đang điều trị ung thư, có thể sử dụng hạt này như một loại thực phẩm trong chế độ ăn đa dạng, phù hợp với khả năng ăn uống và tình trạng sức khỏe.

Hạt ý dĩ có giá trị dinh dưỡng tốt. Ảnh: Magnific.

Thành phần hóa học của loại hạt trên bao gồm coixenolide, coixol, axit béo, protein, vitamin nhóm B, sắt, kẽm. Tác dụng dược lý hiện đại là lợi tiểu, giảm phù, chống viêm, tăng miễn dịch. Một số nghiên cứu ghi nhận tác dụng chống ung thư nhờ Coix seed oil (Kanglaite injection) - dạng thuốc tiêm tĩnh mạch được dùng tại Trung Quốc trong điều trị ung thư phổi, gan, dạ dày, vú.

Hạt ý dĩ có tác dụng cải thiện tình trạng suy mòn do ung thư. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc sử dụng dầu hạt ý dĩ có thể ngăn ngừa đáng kể tình trạng sụt cân và cải thiện tình trạng viêm toàn thân ở chuột mà không ảnh hưởng đến lượng thức ăn tiêu thụ và kích thước khối u.

Những ai cần thận trọng khi sử dụng?

Dù là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng, hạt ý dĩ không phù hợp với tất cả mọi người. Theo khuyến cáo trong y học cổ truyền, người có biểu hiện tỳ vị hư hàn, thường xuyên đi ngoài phân lỏng cần thận trọng khi sử dụng. Người đang mất nước sau sốt hoặc có tình trạng sức khỏe đặc biệt cũng nên hỏi ý kiến nhân viên y tế trước khi dùng thường xuyên.

Phụ nữ mang thai không nên tự ý sử dụng ý dĩ với mục đích làm thuốc. Người bị táo bón hoặc có bệnh lý nền cần được tư vấn để lựa chọn chế độ ăn phù hợp, thay vì áp dụng các bài thuốc hoặc công thức truyền miệng.

Đặc biệt, người bệnh ung thư không nên tự ý dùng hạt ý dĩ, các chế phẩm từ hạt hoặc bài thuốc kết hợp nhiều dược liệu để thay thế phác đồ điều trị. Việc sử dụng dược liệu trong thời gian hóa trị, xạ trị hoặc dùng thuốc điều trị đích cần được trao đổi với bác sĩ để tránh nguy cơ tương tác và ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

Người bệnh có nhu cầu kết hợp y học cổ truyền để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nên đến cơ sở y tế uy tín, được bác sĩ đánh giá tình trạng cụ thể và tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp.