Tác dụng của quả bưởi non với người mắc gan nhiễm mỡ

1. Quả bưởi non có lợi ích gì với sức khoẻ?

Nếu như bưởi chín có vị ngọt, chua, tính lạnh, có tác dụng kiện vị, tiêu thực, hạ khí, nhuận phế, thiên về bồi bổ thì quả bưởi non lại có tính vị và tác dụng tương đối khác, thiên về tống khứ các yếu tố gây ứ trệ trong cơ thể như đàm, thức ăn ứ đọng, khí trệ…

Quả bưởi non theo Đông y có vị cay, đắng, tính ấm, đi vào kinh tỳ, vị, phế; có tác dụng lý khí khoan hung, táo thấp hóa đàm, tiêu thực đạo trệ; thường được dùng cho các trường hợp ho nhiều đờm, đờm trắng dính, ngực bụng đầy tức, khó thở; ăn không tiêu, đầy bụng, ợ hơi, buồn nôn; cảm mạo phong hàn kèm ho nhiều đờm…

Quả bưởi non dùng dưới dạng trà có tác dụng giảm triệu chứng khi bị gan nhiễm mỡ. Ảnh AI

Theo các phân tích khoa học hiện đại, quả bưởi non có hàm lượng hoạt chất sinh học nhiều hơn đáng kể so với quả bưởi khi đã chín. Trong bưởi non có chứa các flavonoid, là nhóm hợp chất chiếm ưu thế tuyệt đối, có tác dụng chống oxy hóa mạnh. Bên cạnh đó, trong bưởi non còn chứa nhiều tinh dầu tocochromanols, diệp lục, tannin, các hợp chất phenol, coumarin…

Các chiết xuất từ quả bưởi non đang được y học hiện đại nghiên cứu, chứng minh nhiều tác dụng hỗ trợ sức khỏe như hạ mỡ máu, kháng khuẩn, kháng nấm, chống oxy hóa, bảo vệ tế bào. Ngoài ra, chiết xuất bưởi non còn hỗ trợ kích thích tiêu hóa, chống co thắt dạ dày, cải thiện tình trạng chán ăn, đầy hơi và tốt cho hệ hô hấp, long đờm, giảm ho.

2. Vì sao bưởi non tốt cho người mắc gan nhiễm mỡ?

Gan nhiễm mỡ là một bệnh lý tiến triển âm thầm với ít triệu chứng lâm sàng điển hình. Một số người bệnh gan nhiễm mỡ có thể xuất hiện một số triệu chứng như mệt mỏi, suy nhược, đau tức hạ sườn phải, chán ăn, đầy bụng, ngứa da, nước tiểu sẫm màu…

Đông y không có bệnh lý "gan nhiễm mỡ", nhưng dựa trên các biểu hiện lâm sàng, gan nhiễm mỡ có thể tương đương với các bệnh chứng đàm trọc, hiếp thống, tích tụ, trướng mãn… của Đông y. Các tài liệu Đông y hiện đại chỉ ra 4 nhóm nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ:

- Ăn uống không điều độ, ăn quá nhiều đồ béo, ngọt, nhiều dầu mỡ, uống nhiều rượu bia…

- Tình chí không điều hòa, thường xuyên căng thẳng, chịu áp lực.

- Lối sống quá tĩnh tại, ít vận động.

- Do tỳ vị hư yếu hoặc lão suy.

Các nguyên nhân trên dẫn đến tỳ vị hư nhược, vận hóa kém, từ đó tạo điều kiện cho đàm trọc nội sinh, lại kết hợp cùng can khí uất kết, khiến cho đàm ứ hỗ kết, đọng lại ở can mà gây bệnh.

Bưởi non là vị thuốc có tác dụng hóa đàm giáng trọc, tiêu bĩ, khoan hung, tiêu thực đạo trệ và trừ thấp từ đó giúp tiêu trừ mỡ thừa, xóa bỏ cảm giác đầy trướng, tức nặng, phục hồi chức năng tiêu hóa, cải thiện tình trạng cơ thể mệt mỏi, chán ăn, ăn không tiêu thường gặp ở người gan nhiễm mỡ.

3. Cách sử dụng bưởi non cho người bệnh gan nhiễm mỡ

Sử dụng bưởi non để hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ thường được sử dụng dưới dạng trà.

Cách thực hiện như sau:

- Thu hái bưởi non, có thể sử dụng quả rụng tự nhiên, kích cỡ bằng khoảng nắm tay, còn tươi, không thối ủng.

- Rửa sạch và thái lát mỏng, giữ nguyên cả vỏ xanh lẫn cùi trắng.

- Phơi dưới nắng to hoặc sấy khô, sau đó sao vàng hạ thổ.

- Mỗi ngày lấy khoảng 30g bưởi non đã sao khô, đun sôi cùng 1,5 lít nước trong 15 - 20 phút.

- Chắt lấy nước uống thay trà rải rác trong ngày, duy trì uống trong 1 đến 2 tháng để đạt được hiệu quả tốt nhất.