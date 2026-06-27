Ca mổ đầu tiên và hai bệnh nhân đột quỵ được cứu tại BV Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Ca mổ đầu tiên tại BV Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Chỉ vài giờ sau khi chính thức tiếp nhận người bệnh, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã thực hiện thành công ca phẫu thuật đầu tiên, cứu người đàn ông bị chấn thương cột sống nặng, có nguy cơ liệt hai chân sau tai nạn ngã từ độ cao khoảng 2m.

Vào lúc 22h30 ngày 26/6, bệnh nhân là ông C.M.Q (51 tuổi, phường Nam Định) được gia đình đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng thắt lưng, đau vùng mông, tê bì và yếu cả hai chân khi không may ngã từ thang cao khoảng 2m xuống đất.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân Q.

Sau khi tiếp nhận ca bệnh, bệnh nhân được chẩn đoán bị vỡ thân đốt sống thắt lưng L3 mất vững, chèn ép thần kinh, gây liệt hai chi dưới - một tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, có nguy cơ để lại di chứng liệt vĩnh viễn nếu không được can thiệp kịp thời. Một ca phẫu thuật trong đêm được tiến hành.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ giữa đêm với mục tiêu giải ép thần kinh, nắn chỉnh và cố định cột sống, tạo điều kiện tối đa cho việc phục hồi chức năng vận động của người bệnh.

Theo BSCKII Nguyễn Đức Hoàng, yếu tố quyết định thành công của ca mổ là người bệnh được đưa đến bệnh viện rất sớm sau tai nạn và được phẫu thuật ngay trong "thời gian vàng".

"Đối với chấn thương cột sống có chèn ép thần kinh, thời gian là yếu tố quyết định khả năng phục hồi. Bệnh nhân được đưa đến viện sớm, được chẩn đoán nhanh, hội chẩn kịp thời và phẫu thuật khẩn cấp đã giúp giảm tối đa tổn thương thứ phát đối với tủy sống và rễ thần kinh. Sau mổ, người bệnh đã cử động được hai chân, đây là tín hiệu rất tích cực cho quá trình hồi phục tiếp theo", BSCKII Nguyễn Đức Hoàng cho biết.

Đảm nhiệm công tác gây mê cho ca phẫu thuật đầu tiên, TS.BS Nguyễn Hồng Thủy cho biết toàn bộ quy trình gây mê hồi sức được triển khai khẩn trương nhưng vẫn bảo đảm tuyệt đối các yêu cầu về an toàn người bệnh.

Sức khỏe của bệnh nhân đã chuyển biến tích cực

"Đây là ca mổ đầu tiên của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, kỹ lưỡng, đảm bảo tuyệt đối an toàn người bệnh từ trước ngày khai trương. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa từ cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, ngoại khoa đến gây mê hồi sức đã giúp ca phẫu thuật diễn ra an toàn, đúng kế hoạch và đạt kết quả như mong đợi", TS.BS Nguyễn Hồng Thủy chia sẻ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, đã cử động được cả hai chân và được chuyển về Khoa Ngoại để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Các bác sĩ đánh giá diễn biến sau mổ của bệnh nhân đang theo chiều hướng tích cực. Nếu quá trình hồi phục và phục hồi chức năng thuận lợi, người bệnh có nhiều hy vọng lấy lại khả năng vận động và trở lại cuộc sống bình thường.

2 bệnh nhân đột quỵ được cứu sống

Trường hợp đầu tiên là nam bệnh nhân 72 tuổi, trú tại Đồng Văn, Ninh Bình. Người bệnh đột ngột xuất hiện nói khó, liệt nửa người và được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Bác sĩ Vương Xuân Trung, bác sĩ trực Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, cùng ê-kíp nhanh chóng kích hoạt quy trình báo động đột quỵ, đánh giá lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Kết quả xác định người bệnh bị nhồi máu não cấp do tắc động mạch não giữa trái.

Nhận định đây là trường hợp cần tái thông mạch khẩn cấp, bác sĩ Vương Xuân Trung cùng ê-kíp điều trị lập tức chỉ định truyền thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Chỉ 25 phút sau khi nhập viện, thuốc đã được sử dụng. Đồng thời, Trung tâm Đột quỵ phối hợp với Trung tâm Điện quang can thiệp tiến hành lấy huyết khối cơ học, với thời gian từ khi vào viện đến khi chọc động mạch đùi chỉ 40 phút.

Sau can thiệp, người bệnh cải thiện rõ rệt về thần kinh, giảm liệt và giảm tình trạng thất ngôn so với thời điểm nhập viện.

Sau can thiệp, người bệnh đã có cải thiện rõ rệt về sức khỏe

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân nam 65 tuổi, trú tại Liêm Hà, Ninh Bình. Sau khi ngủ dậy, người bệnh xuất hiện nói khó và yếu nửa người. Gia đình lập tức đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Tiếp nhận người bệnh, bác sĩ Vương Xuân Trung nhận định đây là một trường hợp đột quỵ khi thức giấc - tình huống thường gặp nhiều khó khăn trong việc xác định thời điểm khởi phát.

Để đánh giá khả năng điều trị tái tưới máu, ê-kíp đã chỉ định chụp cộng hưởng từ sọ não và áp dụng tiêu chuẩn bất tương xứng DWI/FLAIR trên phim cộng hưởng từ. Kết quả xác định bệnh nhân bị nhồi máu não bán cầu phải và vẫn còn chỉ định điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết.

Chỉ 25 phút sau khi nhập viện, người bệnh được truyền thuốc tiêu sợi huyết. Sau điều trị, các triệu chứng thần kinh cải thiện rõ, khả năng vận động và ngôn ngữ tiến triển tích cực.

Chia sẻ về hai ca bệnh, bác sĩ Vương Xuân Trung cho biết điểm chung của cả hai trường hợp là đều được người nhà đưa đến bệnh viện rất sớm sau khi xuất hiện triệu chứng.

"Trong điều trị đột quỵ, mỗi phút trôi qua đều có hàng triệu tế bào não bị tổn thương. Việc người bệnh được đưa đến bệnh viện sớm giúp chúng tôi có đủ thời gian để đánh giá, chỉ định đúng phương pháp điều trị và triển khai tái thông mạch trong 'thời gian vàng'. Đó là yếu tố quan trọng nhất quyết định khả năng hồi phục của người bệnh", bác sĩ Trung chia sẻ.