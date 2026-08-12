Vụ 5 chú tiểu ở chùa Bầu bị đánh gây thương tích: Bộ Y tế vào cuộc

Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Phú Thọ phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cũng được đề nghị chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp cơ quan chức năng thực hiện các yêu cầu liên quan. Cùng với việc xử lý vụ việc tại chùa Bầu, Cục Bảo trợ xã hội yêu cầu rà soát hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các cơ sở phải tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn; giám sát chặt hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và trợ giúp trẻ em cùng những nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương.

Yêu cầu này nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại, bạo lực hoặc vi phạm quyền lợi của những người đang được chăm sóc, trợ giúp.

Vụ việc tại chùa Bầu đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ, trong đó có trách nhiệm của người trực tiếp gây thương tích và những người có mặt nhưng không can thiệp để bảo vệ các em.

Hình ảnh người đàn ông mặc áo nâu sồng đánh đập cháu bé gây phẫn nộ.

Khoảng 7h30 ngày 10/8, Công an phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, nhận tin báo của người dân về việc 5 chú tiểu tại chùa Bầu (Phật Quang Tự) có dấu hiệu bị đánh gây thương tích.

Thông tin nhanh chóng được xác minh. Ngay trong buổi sáng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an phường Vĩnh Phúc thu thập tài liệu, làm rõ người liên quan.

Qua xác minh ban đầu, công an xác định Nguyễn Thế Duy, người đang tu tập tại chùa Bầu, là người đã đánh các chú tiểu. Tại cơ quan công an, Duy thừa nhận hành vi của mình.

Vụ việc xảy ra trong không gian có nhiều trẻ em. Một đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo nâu liên tục dùng roi đánh một cháu nhỏ, túm tóc rồi dúi đầu cháu xuống. Xung quanh, nhiều trẻ khác tỏ ra sợ hãi.

Đoạn video sau đó lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người phẫn nộ.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh người trực tiếp đánh trẻ, cơ quan chức năng cũng xác minh trách nhiệm của người quay lại toàn bộ sự việc. Người này được xác định đã chứng kiến cảnh trẻ bị đánh nhưng không can ngăn, ngăn chặn hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ các em.