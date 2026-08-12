7 mâm cơm gia đình đặc biệt níu giữ tuổi thơ con

"Không phải vì tôi muốn con trở thành một đầu bếp nhí. Cũng không phải để san sẻ bớt việc nhà. Điều tôi mong mỏi chỉ đơn giản là các con hiểu rằng, không có bữa cơm gia đình nào tự nhiên xuất hiện trên bàn ăn.

Đằng sau một đĩa rau xanh là đôi bàn tay cẩn thận nhặt từng cọng rau. Đằng sau một món thịt thơm ngon là những phút đứng trước căn bếp nóng hầm hập. Và phía sau một mâm cơm đủ đầy luôn là rất nhiều thời gian, sự kiên nhẫn và tình yêu thương của người nấu.

Ngày đầu tiên, con trai 12 tuổi của tôi gần như không biết phải bắt đầu từ đâu. Đi chợ mua gì, chọn thực phẩm thế nào, cắt thái ra sao, nêm nếm bao nhiêu mới vừa... tất cả đều là những điều rất mới mẻ.

Thế nhưng, từng ngày trôi qua, cậu bé ấy dần biết lên thực đơn, biết chuẩn bị nguyên liệu và tự tay nấu được một bữa cơm đơn giản cho cả gia đình.

Với nhiều người, đó có lẽ chỉ là những bữa ăn bình dị như bao gia đình khác. Nhưng với tôi, đó là những dấu mốc nhỏ đánh dấu sự lớn lên của con, là những buổi chiều cả mẹ và con cùng cười, cùng học và cùng tạo nên những ký ức mà có lẽ sau này sẽ không bao giờ quên". Chia sẻ của chị Nguyễn Thu nhận được nhiều sự đồng cảm của cộng đồng chị em yêu bếp.

7 mâm cơm đặc biệt níu giữ tuổi thơ con

Mâm cơm gia đình 1

Mâm cơm gia đình 2

Mâm cơm gia đình 3

Mâm cơm gia đình 4

Mâm cơm gia đình 5

Mâm cơm gia đình 6

Mâm cơm gia đình 7