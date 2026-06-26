Chuyến tàu đặc biệt chở hơn 1.200 y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai lăn bánh

Sáng 26/6, tại ga Hà Nội, đoàn tàu chuyên biệt được tổ chức để đưa đón đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế từ Hà Nội tới Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã được khai trương. Đây được xem là giải pháp giao thông đặc thù nhằm phục vụ quá trình vận hành cơ sở y tế quy mô lớn.

Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu mối hợp tác giữa bệnh viện và ngành đường sắt, mà còn mở ra một mô hình kết nối y tế thông minh, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa cơ sở y tế Trung ương với địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết việc đưa đoàn tàu vào khai thác nhằm phục vụ việc di chuyển của các đại biểu, cán bộ, viên chức và chuyên gia từ Hà Nội đến Ninh Bình, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động khám chữa bệnh, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hợp tác chuyên môn giữa Bệnh viện Bạch Mai với các cơ sở y tế.

Phương tiện này không chỉ đáp ứng yêu cầu an toàn trong quá trình di chuyển mà còn góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp chuyên môn, hỗ trợ triển khai các kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực và đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn.

Mô hình hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai và Đường sắt Việt Nam sẽ tiếp tục được phát huy, góp phần xây dựng mạng lưới y tế hiện đại, kết nối hiệu quả giữa Trung ương và địa phương, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh và cộng đồng.

Niềm vui, sự háo hức xen lẫn tự hào hiện rõ trên gương mặt những thầy thuốc khi lần đầu cùng nhau lên chuyến tàu mang tên chính bệnh viện mình.

Trong giai đoạn đầu, một lượng lớn bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên y tế từ cơ sở chính tại Hà Nội sẽ thường xuyên di chuyển xuống Ninh Bình để thực hiện công tác khám chữa bệnh, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ vận hành hệ thống.

Từ ngày 26/6, đôi tàu mang số hiệu PL1 và PL2 sẽ được đưa vào khai thác thường xuyên trên tuyến Hà Nội - Phủ Lý. Chuyến tàu đầu tiên xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h15, dừng đón nhân viên y tế tại ga Giáp Bát trước khi đến ga Phủ Lý lúc 7h22. Từ đây, nhân viên y tế sẽ tiếp tục được bố trí xe trung chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Ở chiều ngược lại, tàu xuất phát từ ga Phủ Lý lúc 17h30, đưa cán bộ, nhân viên y tế trở về Hà Nội sau giờ làm việc. Lịch trình được xây dựng phù hợp với thời gian làm việc của đội ngũ y tế, giúp bảo đảm việc đi lại thuận lợi, an toàn và ổn định hằng ngày.

Theo thông tin từ ngành đường sắt, "Đoàn tàu Bạch Mai" được thiết kế riêng với nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu di chuyển của nhân viên y tế. Các toa tàu được nâng cấp, cải tạo không gian nội thất theo hướng hiện đại, bố trí ghế ngồi thoải mái, hệ thống điều hòa, wifi miễn phí và các dịch vụ hỗ trợ hành khách trong suốt hành trình.