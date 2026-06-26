BV Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hoạt động: Khám bác sĩ đầu ngành không cần ra Hà Nội

Sáng 26/6, Bộ Y tế tổ chức lễ khai trương Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, đánh dấu việc đưa vào hoạt động một trong những công trình y tế trọng điểm quốc gia sau nhiều năm tháo gỡ khó khăn.

Sự kiện được kỳ vọng tạo bước chuyển trong chiến lược phát triển hệ thống y tế chất lượng cao, giúp người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chuyên sâu ngay tại địa phương, đồng thời giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trung ương.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được xây dựng trên diện tích hơn 120.000 m2, quy mô 1.000 giường bệnh với 37 khoa, phòng, triển khai hơn 11.000 danh mục kỹ thuật và có đội ngũ khoảng 1.300 cán bộ, viên chức, người lao động.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Quang Minh)

Cơ sở mới hoạt động theo mô hình "Một Bệnh viện Bạch Mai - Một chuẩn chất lượng". Theo đó, hệ thống quản trị, quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ thông tin và hoạt động khám chữa bệnh được vận hành thống nhất với Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội.

Đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành từ Bệnh viện Bạch Mai sẽ trực tiếp khám chữa bệnh, hội chẩn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật tại cơ sở Ninh Bình nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn đồng nhất.

Bệnh viện được tổ chức theo mô hình đa chuyên khoa với các lĩnh vực thế mạnh như cấp cứu - hồi sức tích cực, tim mạch, đột quỵ, thần kinh, hô hấp, tiêu hóa, thận - lọc máu, nội tiết, huyết học, ung bướu, ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa cùng hệ thống chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm chuyên sâu.

Đặc biệt, bệnh viện được đầu tư đồng bộ nhiều thiết bị hiện đại như CT đếm photon NAEOTOM Alpha, MRI, DSA, SPECT/CT, hệ thống xét nghiệm tự động hóa, sinh học phân tử và xét nghiệm di truyền, phục vụ chẩn đoán chính xác, điều trị chuyên sâu và y học cá thể hóa.

Lĩnh vực cấp cứu - hồi sức, vốn là thế mạnh của Bệnh viện Bạch Mai, cũng được triển khai theo mô hình liên hoàn từ tiếp nhận, phân loại, hồi sức ban đầu đến can thiệp và điều trị tích cực. Bệnh viện có khả năng thực hiện các kỹ thuật hiện đại như ECMO, lọc máu liên tục, thở máy chuyên sâu và hồi sức đa cơ quan, đáp ứng điều trị nhiều ca bệnh nguy kịch.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết việc đưa bệnh viện vào hoạt động không chỉ hoàn thành công trình y tế quy mô lớn mà còn hiện thực hóa chủ trương bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe, thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao giữa các vùng miền.

Theo Bộ trưởng, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh của khu vực, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, đồng thời trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến.

Hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức bắt đầu từ ngày 26/6. (Ảnh: Quang Minh)

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, khẳng định cơ sở Ninh Bình là bộ phận thống nhất của hệ thống Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện cam kết mang toàn bộ giá trị chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng và đội ngũ chuyên gia đến phục vụ người dân, với mục tiêu để người dân ở bất cứ đâu cũng được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, kịp thời và nhân văn.

Ngoài nhiệm vụ khám chữa bệnh, bệnh viện còn đóng vai trò đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế trong khu vực thông qua chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn từ xa và chỉ đạo tuyến.

Việc Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian tiếp cận dịch vụ y tế tuyến cuối cho hàng triệu người dân, đặc biệt là các trường hợp cấp cứu, người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính hoặc cần điều trị dài ngày, đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới y tế chất lượng cao của Việt Nam.