Bên trong Bệnh viện Bạch Mai hiện đại, chất lượng cao tại Ninh Bình

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình quy mô 1.000 giường bệnh, được trang bị máy móc hiện đại, giúp thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao giữa các vùng miền.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được xây dựng trên diện tích hơn 120.000 m2, quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 37 khoa/phòng, triển khai 11.164 danh mục kỹ thuật chuyên môn. Bệnh viện tổ chức theo mô hình đa chuyên khoa hoàn chỉnh với các chuyên ngành thế mạnh của Bệnh viện Bạch Mai như: Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc; Tim mạch; Đột quỵ và Thần kinh; Hô hấp; Tiêu hóa - Gan mật; Thận và Lọc máu; Nội tiết - Đái tháo đường; Huyết học và Truyền máu; Ung bướu và Y học hạt nhân; Ngoại khoa; Sản phụ khoa; Nhi khoa; Chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm chuyên sâu.

Bệnh viện được định hướng phát triển theo ba trụ cột chiến lược gồm: phát triển hệ thống y tế chất lượng cao; phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; và thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực sức khỏe.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đơn vị mới hoạt động theo mô hình "Một Bệnh viện Bạch Mai - Một chuẩn chất lượng", áp dụng thống nhất hệ thống quản trị, quy trình chuyên môn và công nghệ thông tin với cơ sở Hà Nội.

Hơn 1.300 cán bộ, nhân viên cùng hệ thống chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp tham gia khám chữa bệnh tại cơ sở Ninh Bình. Trong ảnh, một kỹ thuật viên y tế đang xem và phân tích hình ảnh chụp chiếu trên máy tính trong phòng làm việc.

Đặc biệt, bệnh viện đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại như CT đếm photon NAEOTOM Alpha, MRI, DSA, SPECT/CT, hệ thống xét nghiệm tự động hóa, sinh học phân tử, xét nghiệm di truyền và nhiều kỹ thuật tiên tiến khác, tạo nền tảng cho chẩn đoán chính xác, điều trị chuyên sâu và y học cá thể hóa. Trong ảnh, một bệnh nhân chụp cộng hưởng từ tại bệnh viện, được nhân viên y tế theo dõi.

Hệ thống cấp cứu được tổ chức theo mô hình liên hoàn từ tiếp nhận, phân loại, hồi sức ban đầu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, can thiệp chuyên sâu đến điều trị hồi sức tích cực.

Bệnh viện có khả năng triển khai các kỹ thuật hồi sức hiện đại như ECMO, lọc máu liên tục (CRRT), thở máy chuyên sâu, hồi sức đa cơ quan; đáp ứng yêu cầu điều trị các trường hợp nguy kịch thuộc nhiều chuyên khoa như đột quỵ, tim mạch, hô hấp, nhiễm khuẩn nặng, suy đa tạng và chấn thương nặng.

Ngày đầu hoạt động, bệnh viện đón hơn 1.500 bệnh nhân đến khám chữa bệnh, sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao. Trong ảnh, một kỹ thuật viên đang hướng dẫn bệnh nhi chuẩn bị chụp X-quang trong phòng khám.

Một phòng bệnh khang trang với giường bệnh, tủ đựng đồ y tế và khu vực ghế ngồi cho người nhà bệnh nhân.