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Gợi ý 6 mâm cơm gia đình nấu vội mà đủ chất

Sự kiện: Thực đơn

Những gợi ý mâm cơm dưới đây sẽ giúp bạn có thêm lựa chọn cho bữa ăn gia đình.

"Gia đình nhỏ của mình gồm 4 thành viên: hai vợ chồng và hai cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi lớn. Vì công việc nên hầu như ngày nào mình cũng về nhà khá muộn. Nhiều hôm vừa tan làm là vội ghé chợ, chọn vài món tươi ngon rồi tất tả về vào bếp. Chính vì vậy, tiêu chí của mình là nấu nhanh nhưng vẫn đủ chất, để cả nhà không phải chờ lâu mà vẫn có một bữa cơm ấm cúng.

Mỗi mâm cơm thường chỉ gồm 2–3 món mặn, thêm một món canh hoặc món rau. Toàn những món quen thuộc, nguyên liệu dễ tìm và cách chế biến không quá cầu kỳ. Có những tuần bận rộn, vài món sẽ xuất hiện lặp lại, nhưng mình luôn cố gắng thay đổi cách chế biến hoặc đổi món nhiều nhất có thể để cả nhà không thấy ngán". Chị Mạc Xuân Nguyệt chia sẻ.

6 mâm cơm gia đình nấu vội mà đủ chất

Mâm cơm gia đình 1:

Gợi ý 6 mâm cơm gia đình nấu vội mà đủ chất - 1

Mâm cơm gia đình 2:

Gợi ý 6 mâm cơm gia đình nấu vội mà đủ chất - 2

Mâm cơm gia đình 3:

Gợi ý 6 mâm cơm gia đình nấu vội mà đủ chất - 3

Mâm cơm gia đình 4:

Gợi ý 6 mâm cơm gia đình nấu vội mà đủ chất - 4

Mâm cơm gia đình 5:

Gợi ý 6 mâm cơm gia đình nấu vội mà đủ chất - 5

Mâm cơm gia đình 6:

Gợi ý 6 mâm cơm gia đình nấu vội mà đủ chất - 6

Mâm cơm nhà 'nhìn là muốn ăn' của mẹ ba con Hà Nội
Mâm cơm nhà 'nhìn là muốn ăn' của mẹ ba con Hà Nội

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Theo Phương Nghi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/08/2026 16:36 PM (GMT+7)
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