Bệnh nhân cấp cứu bị quạt trần phòng bệnh rơi trúng, tử vong sau vài giờ

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại Bệnh viện Guru Teg Bahadur, một bệnh viện công lớn ở thủ đô New Delhi. Theo Independent và Hindustan Times, Akbar nhập khoa cấp cứu hôm 18/7 với các chẩn đoán tăng huyết áp, viêm não - màng não và viêm phổi hít.

Bệnh viện Guru Teg Bahadur, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NDTV

Trong lúc các nhân viên y tế đang làm việc, chiếc quạt trần cũ bất ngờ rơi thẳng xuống giường bệnh, trúng người Akbar. Một điều dưỡng có mặt lúc đó cũng bị thương. "Hai chiếc quạt trong phòng đều hoạt động. Bất ngờ một chiếc rơi thẳng xuống giường bệnh khi bệnh nhân đang được điều trị", một nhân viên bệnh viện giấu tên cho biết.

Hình ảnh và video do gia đình nạn nhân ghi lại cho thấy chiếc quạt trần cũ với nhiều dây điện bị đứt nằm trên giường, trên chân phải của Akbar, trong khi người thân nắm chặt tay anh.

Akbar được xác nhận tử vong lúc 0h16 ngày 19/7, chưa đầy ba giờ sau vụ tai nạn.

Akbar trên giường bệnh khi bị quạt trần rơi trúng. Ảnh: FB

Giấy chứng tử ghi nguyên nhân tử vong là tăng huyết áp, viêm não - màng não và viêm phổi hít. Hiện chưa rõ các chấn thương do quạt trần gây ra có được đề cập trong hồ sơ y tế hay không.

Sau sự việc, người thân của Akbar đã tập trung phản đối, cho rằng bệnh viện có dấu hiệu tắc trách trong công tác điều trị cũng như bảo trì cơ sở vật chất. Đến nay, Bệnh viện Guru Teg Bahadur vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vụ việc.