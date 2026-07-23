Bộ Y tế chỉ đạo xử lý nghiêm vụ phòng khám bơm sữa đậu nành tạo mủ giả, ép bệnh nhân chi tiền

Chiều 23/7, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Hà Anh Đức vừa có công văn khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An sau vụ việc Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố 10 bị can trong đường dây núp bóng phòng khám, “vẽ bệnh”, ép khách hàng trả chi phí điều trị cao.

Trong công văn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thông tin, nhận được thông tin phản ánh về việc Phòng khám đa khoa y học Nghệ An “bơm sữa đậu nành vào niệu đạo người bệnh để giả viêm nhiễm, lừa chữa bệnh giá cao”. Sau khi xem xét nội dung phản ánh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) theo pháp luật hiện hành, đồng thời đẩy mạnh, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Văn bản báo cáo Sở Y tế gửi về về Bộ Y tế qua Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 27/7.

Nhóm đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CACC

Trước đó, cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2 Điều 196 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố gồm: Tạ Thị Cẩm Vân (sinh năm 1987), trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội; Lê Thị Dung (sinh năm 1983), trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Phạm Thị Lộc Thịnh (sinh năm 1983), trú tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng; Nguyễn Tất Tín (sinh năm 1979), trú tại xã Sông Đà, Phú Thọ; Hà Thị Bình (sinh năm 1956), trú tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa.

Các bị can còn lại gồm Đặng Hoàng Hiếu, Bùi Thị Khai, Nguyễn Thanh Mai, Bùi Thị Sinh và Nguyễn Thị Trinh.

Bảng giá dịch vụ tại Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 9/2024, nhóm người do Tạ Thị Cẩm Vân cầm đầu thành lập Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An tại số 72 đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Pháp nhân hoạt động là Công ty TNHH Y học Nghệ An.

Sau khi phòng khám đi vào hoạt động, nhóm này tuyển một số bác sĩ, nhân viên y tế, đồng thời bị cáo buộc thuê bằng bác sĩ và sử dụng người không có chuyên môn tham gia khám, tư vấn cho khách hàng.

Dưới danh nghĩa khám, điều trị bệnh nam khoa và sản phụ khoa, các bị can bị cáo buộc cố tình “vẽ bệnh”, thổi phồng tình trạng sức khỏe, tạo tâm lý lo sợ để buộc khách hàng lựa chọn các gói điều trị có chi phí cao.

Cơ quan điều tra xác định, tại phòng khám thường có từ 3-4 nhân viên cùng tham gia tư vấn, giả vờ trao đổi với nhau rồi đưa ra thông tin người bệnh có nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng sức khỏe sinh sản hoặc mắc bệnh nghiêm trọng nếu không điều trị ngay.

Đáng chú ý, nhóm này bị cáo buộc sử dụng sữa đậu nành, thuốc mỡ Acyclovir và một số dụng cụ để tạo ra hình ảnh, biểu hiện giống tình trạng viêm nhiễm, qua đó khiến người bệnh hoang mang.

Việc tư vấn thường được thực hiện ngay khi khách hàng đang khám hoặc nằm trên bàn thực hiện thủ thuật. Sau khi khách hàng đồng ý, phòng khám chỉ thực hiện các thủ thuật đơn giản nhưng thu tiền theo nhiều “gói điều trị” khác nhau. Nhiều người phải thanh toán hàng chục triệu đồng cho một lần khám, điều trị.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An sau đó phối hợp với Công an phường Thành Vinh và các đơn vị liên quan kiểm tra, khám xét phòng khám, thu giữ hồ sơ, tài liệu, phương tiện và dụng cụ liên quan. Tổng cộng 35 người có mặt tại phòng khám được đưa về cơ quan công an làm việc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có hàng nghìn lượt khách hàng đến khám, điều trị, với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỉ đồng. Công an đã làm việc với gần 100 người bị hại, làm rõ số tiền thu lợi bất chính ban đầu gần 500 triệu đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan. Công an tỉnh Nghệ An đề nghị những người từng khám, điều trị tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An và cho rằng quyền lợi bị xâm hại liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để được hướng dẫn, giải quyết.