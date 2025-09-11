Thanh niên bị chết não sau tai nạn, bất ngờ ho rồi sống lại trong tang lễ

Ngày 9/9 vừa qua, một sự việc ly kỳ vừa xảy ra tại bang Maharashtra, Ấn Độ gây xôn xao dư luận. Một thanh niên 19 tuổi vốn đã được bác sĩ tuyên bố chết não, bất ngờ tỉnh lại trong lễ tang, thậm chí còn bắt đầu ho, khiến cả gia đình hoảng hốt.

Theo đó, nạn nhân tên là Bhau Lachke, 19 tuổi, sống tại khu vực Trimbakeshwar taluka, thành phố Nashik, bang Maharashtra. Vài ngày trước, cậu bị thương trong một vụ tai nạn xe, được đưa vào viện và sau đó bác sĩ chẩn đoán đã chết não. Gia đình đã tổ chức tang lễ cho cậu.

Thanh niên bất ngờ sống lại trong đám tang của mình.

Thế nhưng, trong lúc làm nghi thức tiễn đưa, Lachke đột nhiên có dấu hiệu cử động nhẹ, sau đó thậm chí bắt đầu ho. Mọi người trong gia đình đều bàng hoàng, lập tức đưa cậu trở lại bệnh viện. Do tình trạng nguy kịch, hiện cậu phải phụ thuộc vào máy thở để duy trì sự sống.

Sự việc này đã thu hút sự chú ý của dư luận. Gia đình của Lachke cho biết, bệnh viện từng tuyên bố cậu đã chết não, khiến họ tin rằng không còn hy vọng hồi phục. Kết quả là trong lễ tang, họ phải chịu cú sốc tinh thần lớn khi cậu bất ngờ có dấu hiệu sống lại.

Phía bệnh viện sau đó lên tiếng phản bác, cho rằng họ chưa từng chính thức tuyên bố Lachke chết não, mà chỉ là người nhà không hiểu rõ thuật ngữ y khoa nên mới dẫn đến hiểu lầm. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.