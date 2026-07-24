Món bánh dẻo đang 'gây sốt' mạng xã hội: Chuyên gia cảnh báo ăn 1 chiếc có thể tương đương 5-6 bát cơm

Bánh dẻo 'gây bão' mạng xã hội nhưng lại chứa lượng calo đáng kinh ngạc

Bánh dẻo đang trở thành món ăn được nhiều người săn đón trên mạng xã hội những ngày gần đây.

Bánh dẻo đang trở thành món ăn được nhiều người săn đón trên mạng xã hội những ngày gần đây.

Những chiếc bánh dẻo với phần nhân đầy ắp, lớp vỏ mềm dẻo cùng nhiều biến tấu hấp dẫn đang trở thành "hiện tượng" trên mạng xã hội. Không ít người sẵn sàng xếp hàng hoặc đặt mua bằng được để thưởng thức món bánh đang được săn đón. Tuy nhiên, theo TS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), đây là loại thực phẩm có mật độ năng lượng rất cao và cần được sử dụng một cách hợp lý.

Theo chuyên gia, bánh dẻo truyền thống thường được làm từ bột nếp, đường, hạt sen, trứng muối cùng các loại nhân chứa nhiều chất béo. Chính sự kết hợp này khiến mỗi chiếc bánh cung cấp lượng năng lượng lớn hơn nhiều người vẫn nghĩ.

Dựa trên Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam của Viện Dinh dưỡng Quốc gia và cơ sở dữ liệu USDA FoodData Central, một chiếc bánh dẻo truyền thống nặng khoảng 350g có thể cung cấp từ 950-1.250 kcal, tùy thuộc vào loại nhân, hàm lượng đường và lượng chất béo sử dụng.

Theo TS Giang, mức năng lượng này tương đương khoảng 5-6 bát cơm trắng, hoặc chiếm gần một nửa đến hai phần ba nhu cầu năng lượng của một người trưởng thành trong cả ngày (khoảng 2.000 kcal/ngày).

Không chỉ giàu calo, bánh dẻo còn chứa nhiều tinh bột tinh chế, đường và chất béo nên rất dễ khiến người ăn nạp dư năng lượng chỉ sau một lần thưởng thức.

Ăn hết một chiếc bánh dẻo trong một lần có thể khiến đường huyết tăng vọt

Nhiều người yêu thích bánh dẻo có thể ăn hết cả chiếc bánh trong một lần mà không nhận ra lượng năng lượng khổng lồ vừa đưa vào cơ thể. Theo TS Lê Thị Hương Giang, việc ăn trọn một chiếc bánh dẻo cỡ lớn có thể khiến đường huyết tăng nhanh, buộc cơ thể phải tiết ra một lượng lớn insulin để xử lý lượng đường hấp thu.

Nếu thói quen này lặp lại thường xuyên, nguy cơ thừa cân, béo phì, đái tháo đường type 2 và các rối loạn chuyển hóa sẽ gia tăng đáng kể. Đáng lưu ý, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 50g đường tự do mỗi ngày, và mức lý tưởng là dưới 25g/ngày. Trong khi đó, một chiếc bánh dẻo cỡ lớn có thể chứa khoảng 50-80g đường, tức chỉ cần ăn hết một chiếc bánh cũng đã vượt quá lượng đường được khuyến nghị trong cả ngày.

Những ai nên hạn chế ăn bánh dẻo?

Theo TS Giang, bánh dẻo không phải thực phẩm cấm sử dụng, nhưng có một số nhóm đối tượng cần đặc biệt hạn chế, gồm:

Người mắc đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường. Người thừa cân, béo phì. Người bị gan nhiễm mỡ. Người rối loạn mỡ máu. Người tăng huyết áp. Người mắc bệnh tim mạch. Người cao tuổi. Đây đều là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi lượng đường, tinh bột và chất béo cao có trong bánh.

Ăn bánh dẻo thế nào để hạn chế ảnh hưởng sức khỏe?

Theo TS Lê Thị Hương Giang, với người khỏe mạnh, mỗi lần chỉ nên ăn khoảng 1/8-1/6 chiếc bánh, tương đương 40-60g.

Thời điểm thích hợp để ăn là sau bữa chính, hoặc vào buổi sáng và đầu giờ chiều. Không nên ăn bánh vào buổi tối hoặc ngay trước khi đi ngủ vì cơ thể ít có cơ hội tiêu hao năng lượng.

Nếu trong ngày đã ăn bánh dẻo, cần chủ động giảm lượng cơm, xôi, bánh mì và các món ngọt khác để tránh dư thừa calo. Đồng thời nên bổ sung thêm rau xanh, uống đủ nước và duy trì khoảng 30 phút vận động để cân bằng năng lượng.

Bánh càng nhiều topping càng dễ "đội" calo

Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại bánh dẻo cỡ lớn với phần nhân được bổ sung thêm trứng muối, phô mai, chà bông, các loại hạt hoặc nhiều loại xốt béo. Theo TS Giang, càng nhiều topping thì lượng calo, đường, chất béo và natri càng tăng, khiến nguy cơ nạp dư năng lượng lớn hơn.

Người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn những chiếc bánh có kích thước vừa phải, đồng thời chia nhỏ để nhiều người cùng thưởng thức thay vì ăn hết cả chiếc.

Không chỉ nhiều calo, bánh không bảo quản đúng còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc

Bên cạnh giá trị dinh dưỡng, vấn đề an toàn thực phẩm cũng cần được quan tâm.TS Lê Thị Hương Giang khuyến cáo người tiêu dùng chỉ nên mua bánh tại những cơ sở uy tín, có đầy đủ nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ và hạn sử dụng rõ ràng.

Đối với các loại bánh nhà làm hoặc bánh bán trên mạng xã hội, cần đặc biệt chú ý đến điều kiện bảo quản. Do phần nhân bánh giàu đạm và có độ ẩm cao nên nếu bảo quản không đúng cách sẽ tạo điều kiện cho nhiều loại vi khuẩn như Salmonella, Staphylococcus aureus hay Bacillus cereus phát triển, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Theo chuyên gia, bánh dẻo không phải thực phẩm có hại nếu được sử dụng hợp lý. Điều quan trọng là coi đây là món ăn để thưởng thức chứ không nên thay thế bữa chính hoặc ăn như một món ăn vặt thường xuyên.

Việc ăn với lượng vừa phải, chia sẻ cùng gia đình, cân đối khẩu phần trong ngày và lựa chọn sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ giúp người tiêu dùng vừa tận hưởng hương vị món bánh yêu thích, vừa bảo vệ sức khỏe lâu dài.