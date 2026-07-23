Bác sĩ gắp thành công sán dây bò dài 1,2m, cảnh báo nguy cơ từ thói quen nhiều người mắc phải

Bệnh nhân nam, 66 tuổi, đến khám tại Bệnh viện 19-8 trong tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài nhiều tuần với các biểu hiện như đầy hơi, chướng bụng, đau quặn từng cơn quanh rốn, buồn nôn thoáng qua, chán ăn và sụt cân nhẹ không rõ nguyên nhân. Bệnh nhân còn gặp tình trạng đại tiện thất thường, xen kẽ tiêu chảy nhẹ và táo bón.

Điều khiến người bệnh đặc biệt lo lắng là nhiều lần phát hiện trong phân xuất hiện những đoạn màu trắng, dẹt, có khả năng cử động – dấu hiệu điển hình của các đốt sán dây bò. Qua khai thác tiền sử, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có thói quen ăn phở bò tái, bò nhúng và các món thịt bò chưa được nấu chín kỹ trong nhiều năm.

Các bác sĩ Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện 19-8 nội soi can thiệp gắp thành công sán dây bò dài 1,2m cho bệnh nhân.

Sau khi thăm khám và chỉ định nội soi đại tràng, ê-kíp Khoa Nội Tiêu hóa đã đưa ống nội soi qua van hồi manh tràng vào đoạn cuối hồi tràng và phát hiện một con sán dây bò trưởng thành đang ký sinh trong lòng ruột.

Bằng kỹ thuật nội soi can thiệp cùng thao tác tỉ mỉ, các bác sĩ đã gắp trọn vẹn con sán dài khoảng 1,2 mét, đồng thời lấy được nguyên vẹn phần đầu sán (scolex). Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng bởi nếu phần đầu còn sót lại, sán có thể tiếp tục phát triển và gây tái phát sau điều trị.

Theo thông tin từ các bác sĩ, sán dây bò trưởng thành có thể dài từ 4–12 mét, thậm chí tới 25 mét, và có khả năng ký sinh trong ruột người nhiều năm nếu không được phát hiện, điều trị.Hiện bệnh nhân đã được hội chẩn chuyên khoa, điều trị theo đúng phác đồ và được hướng dẫn theo dõi, phòng ngừa tái nhiễm.

Con sán dây bò trưởng thành dài 1,2m được các bác sĩ lấy thành công khỏi đường tiêu hóa của bệnh nhân.

Sán dây bò là gì?

Theo ThS.BS. Đỗ Thị Hồng Khanh – Khoa Nội Tiêu hóa, sán dây bò thường ký sinh âm thầm trong cơ thể nhiều năm nên người bệnh rất dễ chủ quan. Các triệu chứng ban đầu thường không điển hình như đau bụng âm ỉ, đầy hơi, buồn nôn, chảy nước bọt buổi sáng, rối loạn tiêu hóa không rõ nguyên nhân.

Khi số lượng sán lớn hoặc ký sinh kéo dài, một số trường hợp còn xuất hiện tình trạng thiếu máu, suy dinh dưỡng mạn tính do cơ thể bị ký sinh trùng lấy mất chất dinh dưỡng trong thời gian dài.

Mẫu sán dây bò được lấy nguyên vẹn, bao gồm cả phần đầu (scolex) – yếu tố quan trọng giúp hạn chế tái phát sau điều trị.

Dấu hiệu đặc trưng và dễ nhận biết nhất là xuất hiện các đốt sán màu trắng, dẹt trong phân hoặc tự bò ra ngoài hậu môn.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng như tắc ruột, thủng ruột, viêm ruột thừa cấp. Trong một số trường hợp hiếm gặp nhưng nguy hiểm, sán có thể di chuyển lên đường mật hoặc ống tụy, gây viêm đường mật, viêm tụy cấp và đe dọa tính mạng. Bệnh kéo dài còn có thể dẫn đến thiếu máu, suy dinh dưỡng mạn tính và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống

Làm thế nào để phòng bệnh nhiễm sán hiệu quả nhất?

Các chuyên gia khuyến cáo, thịt bò cần được nấu chín hoàn toàn trước khi sử dụng. Với thịt bò nguyên miếng, nhiệt độ ở tâm thịt nên đạt tối thiểu 63°C và để thịt nghỉ khoảng 3 phút trước khi ăn. Đối với thịt bò xay hoặc băm, nhiệt độ tối thiểu cần đạt 71°C.

Người dân tuyệt đối không nên ăn các món bò tái, gỏi bò hoặc thịt bò chưa được nấu chín kỹ, bởi đây là con đường khiến ấu trùng sán có thể xâm nhập vào cơ thể.

Mặc dù ấu trùng sán dây bò có thể bị tiêu diệt khi thịt được cấp đông ở nhiệt độ từ -18°C đến -20°C liên tục trong ít nhất 5 ngày theo đúng quy chuẩn, các chuyên gia vẫn khuyến cáo nấu chín hoàn toàn là biện pháp an toàn và hiệu quả nhất.

Chú ý vệ sinh trong chế biến thực phẩm

Để giảm nguy cơ lây nhiễm, người dân cần rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chế biến thực phẩm; sử dụng dao, thớt riêng cho thịt sống và thực phẩm chín nhằm tránh lây nhiễm chéo. Bên cạnh đó, chỉ nên lựa chọn thịt bò có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm dịch thú y và bảo đảm điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chủ động đi khám khi có dấu hiệu bất thường

Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng kéo dài, rối loạn tiêu hóa, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc phát hiện các đốt sán bất thường trong phân, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm và điều trị kịp thời.

Các bác sĩ nhấn mạnh, nhiễm sán dây bò là bệnh có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Quan trọng hơn, bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng những thay đổi đơn giản trong thói quen ăn uống và chế biến thực phẩm hằng ngày.

Đừng đánh đổi sức khỏe chỉ vì một miếng thịt bò tái. Ăn chín, uống sôi không chỉ giúp phòng ngừa sán dây bò mà còn góp phần ngăn ngừa nhiều bệnh truyền qua thực phẩm khác.