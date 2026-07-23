6 loại rau, củ không nên bảo quản trong tủ lạnh

Dưới đây là những thực phẩm bạn nên cân nhắc bảo quản ở nhiệt độ phòng thay vì để trong ngăn mát.

1. Cà chua

Cà chua là loại quả khá nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Khi bảo quản trong tủ lạnh quá lâu, cấu trúc tế bào của cà chua có thể bị ảnh hưởng, khiến quả nhanh mềm, nhăn vỏ và giảm hương vị đặc trưng.

Cách bảo quản phù hợp: Để cà chua ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Nên đặt phần cuống quay xuống dưới để hạn chế mất nước.

2. Khoai tây

Nhiệt độ lạnh khiến tinh bột trong khoai tây chuyển hóa nhanh hơn thành đường, làm thay đổi hương vị và kết cấu khi chế biến. Ngoài ra, môi trường ẩm trong tủ lạnh cũng có thể khiến khoai dễ nảy mầm hoặc hư hỏng nếu bảo quản lâu.

Cách bảo quản phù hợp: Để khoai tây trong túi giấy hoặc túi lưới ở nơi khô ráo, thoáng khí và tránh ánh sáng.

3. Hành tây

Hành tây có lớp vỏ khô giúp bảo vệ tự nhiên. Khi để trong tủ lạnh, độ ẩm cao có thể khiến hành mềm, dễ mốc hoặc thối. Bên cạnh đó, mùi hành cũng dễ lan sang các thực phẩm khác.

Cách bảo quản phù hợp: Đặt hành tây ở nơi khô ráo, thông thoáng. Không nên để chung với khoai tây vì hai loại này có thể thúc đẩy nhau nhanh hỏng hơn.

4. Dưa chuột

Dưa chuột là loại rau khá nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Nếu bảo quản trong ngăn mát quá lâu, quả có thể xuất hiện các đốm mềm, giảm độ giòn và nhanh hư hơn.

Cách bảo quản phù hợp: Bọc dưa chuột bằng giấy sạch hoặc khăn giấy rồi để ở nơi mát, khô ráo nếu sử dụng trong vài ngày.

5. Ớt chuông

Ớt chuông cũng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ lạnh kéo dài. Vỏ quả dễ xuất hiện các vết lõm, phần thịt mềm và giảm hương vị.

Cách bảo quản phù hợp: Để ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Nếu cần bảo quản lâu hơn, chỉ nên cho vào tủ lạnh khi quả đã cắt.

6. Tỏi

Độ ẩm trong tủ lạnh có thể khiến tỏi nhanh nảy mầm, mềm hoặc mốc.

Cách bảo quản phù hợp: Tỏi nguyên củ nên để nơi khô ráo, thông thoáng. Tỏi đã bóc vỏ có thể bảo quản trong hộp kín và sử dụng sớm.