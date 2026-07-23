5 loại cá tốt cho thận, giàu dinh dưỡng nhờ cách chế biến này

Cá hồi

Cá hồi là một trong những loại cá nổi bật nhờ hàm lượng omega-3 cao. EPA và DHA trong cá hồi có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch, yếu tố đặc biệt quan trọng đối với người có nguy cơ mắc bệnh thận.

Ngoài ra, cá hồi còn chứa lượng protein chất lượng cao, vitamin D, vitamin B12 và selen. Đây đều là những dưỡng chất cần thiết giúp cơ thể duy trì các hoạt động bình thường.

Cá hồi cũng rất dễ chế biến với nhiều món ăn như: Cá hồi hấp gừng. Cá hồi áp chảo ít dầu. Cá hồi nướng rau củ. Salad cá hồi.

Cá hồi là một trong những loại cá nổi bật nhờ hàm lượng omega-3 cao.

Để giữ lại tối đa giá trị dinh dưỡng, nên ưu tiên các phương pháp chế biến ít dầu mỡ thay vì chiên ngập dầu.

Cá thu

Cá thu là nguồn cung cấp omega-3 tự nhiên dồi dào cùng nhiều vitamin nhóm B và khoáng chất như selen. Đây là loại cá có thịt chắc, vị béo nhẹ và phù hợp với nhiều món ăn trong bữa cơm gia đình.

Một số món ăn đơn giản từ cá thu gồm: Cá thu sốt cà chua. Cá thu hấp. Cá thu nướng giấy bạc.Cá thu kho nhạt.

Nếu đang kiểm soát huyết áp hoặc có bệnh thận, bạn nên hạn chế các món cá thu kho quá mặn hoặc sử dụng nhiều nước mắm.

Cá mòi

Cá mòi là lựa chọn phù hợp cho những người muốn bổ sung omega-3 với chi phí hợp lý. Loại cá này còn chứa protein, vitamin D và canxi, đặc biệt khi ăn cả phần xương mềm.

Loại cá này còn chứa protein, vitamin D và canxi, đặc biệt khi ăn cả phần xương mềm.

Hiện nay, cá mòi thường được bán dưới dạng tươi hoặc đóng hộp. Nếu sử dụng cá mòi đóng hộp, nên ưu tiên sản phẩm có hàm lượng natri thấp và hạn chế dùng quá thường xuyên. Bạn có thể chế biến cá mòi thành: Cá mòi sốt cà chua. Cá mòi hấp. Cá mòi nướng. Cháo cá mòi.

Cá mòi đóng hộp cũng có thể chứa lượng photpho đáng kể (bao gồm phụ gia photphat trong một số sản phẩm), vì vậy người bệnh thận mạn cần đọc kỹ nhãn sản phẩm và sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Cá trích

Cá trích là loại cá biển giàu omega-3, vitamin D và protein. Đây cũng là nguồn cung cấp nhiều khoáng chất cần thiết giúp đa dạng chế độ ăn.

Cá trích thường được chế biến thành các món: Cá trích nướng. Cá trích hấp. Gỏi cá trích (chỉ nên dùng khi đảm bảo an toàn thực phẩm và không thuộc nhóm cần hạn chế thực phẩm sống).

Cá trích là loại cá biển giàu omega-3, vitamin D và protein.

Đối với người có hệ miễn dịch suy giảm hoặc bệnh thận nặng, nên ưu tiên các món cá đã được nấu chín hoàn toàn để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.

Cá ngừ

Cá ngừ nổi tiếng với hàm lượng protein cao và lượng chất béo bão hòa thấp. Bên cạnh đó, cá ngừ cũng cung cấp omega-3, vitamin B12 và nhiều khoáng chất quan trọng.

Cá ngừ tươi có thể được chế biến thành: Cá ngừ áp chảo. Cá ngừ nướng. Cá ngừ hấp. Canh cá ngừ. Tuy nhiên, không nên tiêu thụ quá nhiều cá ngừ trong thời gian dài vì một số loài cá ngừ lớn có thể tích lũy nhiều thủy ngân hơn các loại cá nhỏ.

Cách chế biến cá vừa ngon vừa giữ dinh dưỡng

Cách chế biến ảnh hưởng đáng kể đến giá trị dinh dưỡng của món ăn. Ngay cả khi lựa chọn đúng 5 loại cá tốt cho thận, việc sử dụng quá nhiều dầu mỡ hoặc gia vị mặn cũng có thể làm giảm lợi ích đối với sức khỏe.

Bạn có thể tham khảo một số món ăn đơn giản dưới đây: Cá hồi hấp gừng kết hợp rau xanh. Cá thu sốt cà chua ít muối. Cá mòi hấp hành thì là. Cá trích nướng giấy bạc. Cháo cá ngừ. Cá hấp sả. Canh cá nấu rau cải.

Việc sử dụng quá nhiều dầu mỡ hoặc gia vị mặn cũng có thể làm giảm lợi ích đối với sức khỏe.

Khi chế biến, nên ưu tiên các phương pháp hấp, luộc hoặc nướng thay vì chiên ngập dầu. Đồng thời, giảm lượng muối, nước mắm, bột nêm và các loại nước sốt chế biến sẵn để hạn chế natri trong khẩu phần ăn.

Ngoài ra, nên kết hợp cá với nhiều rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và trái cây phù hợp nhằm xây dựng chế độ ăn cân đối. Không nên chỉ tập trung vào một loại thực phẩm vì sức khỏe thận phụ thuộc vào tổng thể lối sống, bao gồm dinh dưỡng, vận động, kiểm soát huyết áp và quản lý các bệnh lý nền nếu có.