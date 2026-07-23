Sốc với hóa đơn viện phí 1,3 triệu USD vì bị rắn đuôi chuông cắn

Chris Howarth cùng vợ con từ Idaho đến thăm bố mẹ ở Oroville, bang California, hồi cuối tháng 5. Trong một ngày mưa, anh ra khu vườn phía sau nhà và vô tình giẫm lên một con rắn đuôi chuông.

Chris ban đầu tưởng cảm giác nhói ở chân là do gai cây, nhưng sau đó phát hiện con rắn đã cắn mình hai phát. Một vết cắn khá nông, còn vết kia trúng mạch máu, khiến nọc độc nhanh chóng lan khắp cơ thể.

Chris bắt đầu khó thở, tê lưỡi và sưng hạch bạch huyết. Người vợ Jenny lập tức đưa chồng đến bệnh viện ở Oroville. Các bác sĩ truyền huyết thanh kháng nọc cho Chris, song tình trạng của anh diễn biến phức tạp. Bệnh viện phải sử dụng toàn bộ 36 lọ huyết thanh dự trữ nhưng vẫn không kiểm soát được các triệu chứng.

Chris được truyền hàng chục lọ huyết thanh kháng nọc tại Bệnh viện Oroville. Ảnh: SFGate

Chris sau đó được chuyển bằng trực thăng tới Bệnh viện Stanford ở Palo Alto. Tại đây, anh tiếp tục được truyền thêm 18 lọ huyết thanh kháng nọc, nâng tổng số thuốc sử dụng lên 54 lọ.

Ngoài huyết thanh kháng nọc, Chris còn được truyền tiểu cầu, huyết tương và các chế phẩm máu, đồng thời phải chụp CT, xét nghiệm nhiều lần và điều trị chủ yếu tại khu chăm sóc tích cực.

Sau 12 ngày nằm viện, Chris đã hồi phục khoảng 80%, nhưng chân vẫn đau và sưng, đặc biệt sau khi vận động nhiều. Điều khiến hai vợ chồng Howarth bị sốc là tổng hóa đơn điều trị tại hai bệnh viện lên tới khoảng 1,3 triệu USD trước khi bảo hiểm xét duyệt chi trả.

Gia đình chưa biết số tiền cuối cùng họ phải tự thanh toán là bao nhiêu. Jenny nói mỗi lọ huyết thanh được tính khoảng 13.000 USD, còn chi phí mỗi đêm tại Bệnh viện Stanford là 61.000 USD.

Trong khi đó, Chris đã sử dụng hết số ngày phép và nghỉ ốm cho thời gian điều trị và chưa nhận được lương trong gần hai tháng. Tình trạng mệt mỏi kéo dài khiến anh nhanh kiệt sức và chưa thể trở lại làm việc. "Thật căng thẳng khi nhận hóa đơn viện phí lớn như vậy, trong khi chồng tôi không có thu nhập trong hơn 7 tuần", Jenny cho hay.

Chris Howarth nhận hóa đơn viện phí 1,3 triệu USD sau khi bị rắn đuôi chuông cắn hai lần và phải dùng 54 lọ huyết thanh kháng nọc. Ảnh: California Post

Một người bạn của hai vợ chồng đã mở chiến dịch gây quỹ trực tuyến nhằm hỗ trợ chi phí điều trị, chăm sóc tiếp theo và khoản thu nhập bị gián đoạn của gia đình.

California ghi nhận rắn đuôi chuông xuất hiện nhiều vào mùa xuân năm nay, sau đợt nắng nóng bất thường hồi tháng 3. Tính đến đầu tháng 7, ít nhất 249 người bị rắn cắn và ba trường hợp tử vong ở bang này.

Giới chuyên gia lưu ý rắn vẫn có thể xuất hiện trong thời tiết mát và ẩm. Khi phần đuôi bị ướt hoặc dính bùn, tiếng lách cách đặc trưng của rắn đuôi chuông có thể nhỏ đi hoặc gần như không nghe thấy, khiến nhiều người có nguy cơ giẫm lên chúng và bị cắn.