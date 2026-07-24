Giới y khoa cảnh báo mẹo chườm đá để tăng sinh lý của triệu phú 'trường thọ'

Bryan Johnson là một KOL trong lĩnh vực kéo dài tuổi thọ, từng tuyên bố đã chi hàng triệu USD để tối ưu hóa cơ thể nhằm đảo ngược quá trình lão hóa. Ở tuổi 48, triệu phú công nghệ sở hữu thể hình săn chắc, ngủ hơn 8 tiếng mỗi ngày và khẳng định khả năng sinh sản của mình vẫn sung mãn. Sau nhiều thử nghiệm dị thường như tiêm huyết thanh của con trai, thử nghiệm mới nhất của Johnson là chườm đá vào tinh hoàn. Theo VICE, phương pháp này đang kéo theo nửa triệu người dùng Reddit làm theo.

Nhà đầu tư đứng sau dự án Project Blueprint cho biết việc xông hơi 27 lần mỗi ngày kết hợp buộc túi đá vào bẹn giúp ông tăng 57% lượng tinh trùng di động, 26% nồng độ tinh trùng, đồng thời cải thiện hình thái và khả năng di chuyển của chúng. Johnson khẳng định lượng tinh trùng của mình hiện gấp 4 lần mức trung bình, dù đây hoàn toàn là số liệu do ông tự đo lường và đăng lên mạng xã hội X.

Về mặt giải phẫu học, tinh hoàn vốn nằm trong bìu bên ngoài cơ thể nhằm duy trì mức nhiệt khoảng 35 độ C, thấp hơn thân nhiệt vài độ để bảo đảm môi trường sản xuất tinh trùng lý tưởng. Một số nghiên cứu trên các tạp chí nam khoa từng ghi nhận việc làm mát nhẹ nhàng vùng bìu vào ban đêm có thể mang lại lợi ích cho những nam giới đang gặp vấn đề về sinh sản. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng những thử nghiệm này sử dụng thiết bị làm mát chuyên dụng duy trì nhiệt độ ổn định, hoàn toàn khác biệt với việc chườm trực tiếp các túi đá lạnh lên vùng nhạy cảm nhiều lần trong ngày như cách triệu phú Mỹ đang thực hiện.

Triệu phú công nghệ Bryan Johnson. Ảnh: Dustin Giallanza

Giới y khoa bày tỏ sự lo ngại về tính an toàn và cơ sở khoa học của phương pháp cực đoan này khi chưa có bất kỳ thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn nào xác nhận hiệu quả. Giáo sư phẫu thuật Martin Gross tại Đại học Dartmouth khẳng định hiện không có bằng chứng cho thấy chườm đá trực tiếp giúp tăng cường nồng độ testosterone hay thúc đẩy quá trình sinh tinh. Ngược lại, việc tiếp xúc quá mức với nhiệt độ âm có thể gây bỏng lạnh, tổn thương mô và các mạch máu nhạy cảm ở vùng kín. Thay vì theo đuổi các biện pháp can thiệp sinh học chưa được kiểm chứng, các bác sĩ khuyến cáo nam giới nên tập trung vào việc ngủ đủ giấc, kiểm soát cân nặng và hạn chế rượu bia để bảo vệ sức khỏe sinh sản bền vững.

Can thiệp sinh học (biohacking) là phương pháp ứng dụng khoa học, dữ liệu và tự thử nghiệm nhằm tối ưu hóa hiệu suất thể chất, trí tuệ, kéo dài tuổi thọ cùng sức khỏe tổng thể. Qua nhiều năm, sự quan tâm đến lĩnh vực này đã tăng mạnh đến mức thúc đẩy các tập đoàn công nghệ lớn tung ra những sản phẩm như nhẫn và đồng hồ theo dõi sức khỏe, còn các công ty thực phẩm cũng ra mắt nhiều loại gia vị đáp ứng từng chế độ ăn kiêng chuyên biệt.

Khi đời sống con người ngày càng phụ thuộc vào Internet, những người dẫn đầu xu hướng biohacking như Johnson tích lũy được lượng theo dõi và niềm tin lớn. Tuy nhiên, sức khỏe mang tính cá thể hóa, không có công thức chung nào đúng cho mọi người.

Thực tế cho thấy việc chi hàng triệu USD mỗi năm để theo đuổi các phương pháp kéo dài tuổi thọ không giúp Bryan Johnson tránh khỏi những rủi ro sức khỏe tiềm ẩn. Gần đây, ông tiết lộ bản thân mắc chứng viêm dạ dày tự miễn mạn tính, một tình trạng hệ miễn dịch tự tấn công niêm mạc dạ dày diễn ra âm thầm suốt nhiều năm. Điều này minh chứng rằng sức khỏe mang tính cá thể hóa cao và các phương pháp tự thử nghiệm của những người dẫn dắt xu hướng trên Internet không thể coi là công thức chung cho cộng đồng. Việc lạm dụng các biện pháp can thiệp sinh học cực đoan khi chưa có sự tham vấn từ bác sĩ chuyên khoa có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường cho sức khỏe tổng thể.